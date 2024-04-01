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總統要求坐鎮崗位 邱國正取消請假今赴立院備詢

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
蔡總統（右）向邱國正（左）下達要求應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全。本報資料照片
蔡總統（右）向邱國正（左）下達要求應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全。本報資料照片

國防部邱國正之子遭爆料涉黃，全案正由國安局調查中。邱國正今天應立法院外交及國防委員會之邀專案報告並備詢，一度向國民黨籍召委馬文君告假獲准，但據悉，邱國正已取消請假，如無意外，今天將列席備詢，親自面對外界與藍綠立委對國防事務與其子涉案的質詢。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正列席，以「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」為題，專案報告並備詢。

邱國正日前以家人所涉事宜，造成團隊困擾等，向總統表達歉意並口頭請辭，同一時間也向馬文君告假獲准，擬由副部長柏鴻輝列席今天委員會備詢。但據指出，在蔡總統向邱國正下達要求應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全後，邱評估赴立法院備詢同樣是崗位事務，因此取消請假，計畫今天赴立院備詢。

此外，總統府執行衛哨勤務有「天下第一營」美譽的憲兵二一一營，疑似衛哨勤務過重導致站哨官兵自傷身亡悲劇，又爆出衛哨表造假的弊案，邱國正上周備詢時曾重話表示將造假人員送辦。

據了解，憲兵二一一營目前人員編現比僅六十二％，要同時執行衛哨、辦理業務能量不足，此情肇因於高層決議擴編憲兵營表態強化首都衛戍，卻缺乏配套與支援，因此造成兵力窘境。

憲兵指揮部去年規畫今年陸續新增二六一、二六二、二六三、二六四等營，部署台北市強化首都衛戍，每個營轄下五個連，每個營要比照聯兵營充實到六七三人。目前各營成立之初，由憲兵各指揮部抽調志願役幹部成立基幹部隊，分別進駐規畫駐地，等待義務役士兵入營陸續補足。

國安局 國防部 憲兵 邱國正 馬文君

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