海軍司令 將赴華府「海盟年會」

路透報導我海軍司令唐華將於本月初訪問華府，據了解，唐華此行除參加美軍太平洋艦隊司令巴帕羅上將出任印太司令部司令交接儀式外，轉往華府目的是參與美國海軍例行主辦的「海盟年會」，根據國防部今年度預算案所載，是「汲取美海軍實務發展規畫與經驗，據以作為未來作戰概念發展及新裝備籌獲參考」。

外媒稱唐華此次訪美規格高，為美方「聯合島嶼防衛概念」行動的一部分，目的是與台、日等盟友協調，在「第一島鏈」內對抗中共解放軍，並將與美海軍部長會面。

唐華此行是援例辦理，過去印太司令部司令交接儀式中，美軍曾同時邀請我參謀總長與海軍司令與會，如過去前參謀總長嚴德發就曾與時任海軍司令李喜明聯袂出席，但今年參謀總長梅家樹並未計畫出席交接儀式。

據指出，唐華此行出席夏威夷交接儀式後，將轉往華府參與年度例行的海盟年會，會中可望拜會美海軍與海軍陸戰高階將領。我過去歷任海軍司令經常出席年會，我因與美無邦交，與會者須穿著西裝，反在滿場各國軍裝與會者之中，形成另一焦點。

美國陸、海、空軍各年度均舉辦年會，我海、空軍司令經常赴美與會。根據國防部今年度預算案記載，美海盟年會四月舉行，派遣四人出席，期程十一日，會議主題是汲取美海軍實務發展規畫與經驗，據以作為未來作戰概念發展及新裝備籌獲參考。

今年美國陸軍年會及軍備展則於十月舉行，我也將派員與會，目的為研討美軍武獲制度發展，變革方向及對軍購國影響。今年未見空軍出席美空軍年會相關行程預算。