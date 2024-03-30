【專家之眼】冷靜分析理智面對外島實彈射擊訓練

兩岸關係因為2月14日金門海域執法意外事件陷入僵局，但在此時金門釣客船舶故障漂流失聯被對岸救起，並在3月23日送回民間吳姓人士，媒體刊登海巡幹部及大陸海警正面互動影像資料後，儘管仍有胡姓軍職人員，被對岸以個人資料仍須確認為由尚未被送返，但各方還是感受到儘管情勢緊張升溫，但卻還沒糟糕到必須攤牌完全破裂程度。

但隨後在27號大陸國台辦記者會，發言人陳斌華在回應記者詢問，針對金門防衛指揮部將在四月於金門本島、烈嶼等地區，進行對海實彈射擊，並在射擊時管制周邊海空域，表示大陸方面將會密切注意當地駐軍相關軍事動向；陳斌華並強調：「若是挑釁滋事、膽敢輕舉妄動，必遭失敗。」

很遺憾地是有些曾經服務過軍職，並且退役離職時軍階並不算低，在媒體經常受邀發表政治評論與軍事分析人士，此時卻應和大陸網路論壇發言內容，聲稱諸多射擊訓練地點已經多年未曾進行過實彈演練，而且推論出某些射擊課目與特定海域及航道間，具有政治示威表態恫嚇意圖，甚至還推估出從下個月份如何配置演訓項目與分量，可以看出某些政策調整意涵；想像力豐富程度，確實是讓人極度佩服退役將領捕風捉影編寫劇本能耐。

但事實真相是無法憑著胡扯就能掩蓋，特別是金門防衛指揮部每月定期射擊訓練以及依循慣例每季舉辦擴大射擊演練規模，都必須依據標準作業規定發布射擊公告，陸軍司令部必須以正式公文檢送實彈射擊報告單以及航船布告，其通報對象涵蓋內政部警政署、交通部航政司及多個下屬航港局與航務中心、民用航空局飛航服務總台，此外還有農委會漁業署、海洋委員會海巡署所轄艦隊分署與所有各地區分署、中山科學研究院、射擊地區所涉及地方政府海洋局、中華電信公司相關營業單位，再加上國防部所轄各個軍種與參謀本部內多個幕僚單位。

前述將實彈射擊報告單以及航船布告列入附件之正式公文，其正副本原則上總計會有三十餘個不同單位，並且許多接受通報對象，都必須遵照其本身作業規範，在其所轄官方網站對外公告，並且繼續轉發行文通知與射擊活動相關機構與單位。尤有甚者，更必須透過查證回覆程序，確認此等通報沒有誤失，能夠完整送達各個預定通報對象。

天下事凡是走過就必然會留下痕跡，所以讀者只要透過網路搜尋，很快就可以發現到外島射擊演練根本就是家常便飯，大量射擊通報公文、國軍部隊對海(空)射擊報告單、射擊時段申請表以及航船布告，都存檔在前述各個不同單位官方網站。

當有人發表政治評論，聲稱過去二十多年來，從未在某些特定外島陣地進行射擊訓練，若要搞清楚究竟是老將軍記憶衰退，抑或事實真相確實就是如此？其實只要認真研讀對比射擊危險區域概要圖、海域管制範圍所列出危險區域經緯度，再加上空域管制範圍所詳列之危險區域經緯度、危險區域中心點位置、危險區域最小半徑以及最大彈道高度，就可以證明到底金防部離島部隊每月常態對海防護射擊訓練，再加上每季金門本島、烈嶼地面武器對海常態性射擊訓練操演，其所真正涵蓋範圍與演練項目；當然亦可確認過去二十幾年來，是否確實荒廢掉此等最基本部隊訓練項目。

海峽兩岸早就同時存在多個受到政治左右所產生之臆想時空；一方面聲稱對岸共軍機艦跨越中線迫近台灣本島，擾台程度已經瀕臨開火衝突邊緣，但同時台灣海峽上空國際航線民用航班南來北往，國際空運交通從未中斷；而且兩岸直航班機與小額貿易海上航運活動，看來亦是老神在在完全不受影響。

在聲稱對岸海警艦艇突破進入外島禁止與限制水域，我方海巡艦艇也擺出對峙監控架式，大有衝突緊張一觸即發可能性；但隨後就上演對岸海警艦艇駛入馬山海域，與我方海巡艦艇海上會合，送返移交吳姓釣客，海警與海巡相互握手和氣往來戲碼。