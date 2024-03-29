優勢下降 丁渝洲：美軍事介入台海將是建國來最大戰爭風險

兩岸情勢緊張，前總統馬英九4月1日啟程訪問中國大陸，並定位此次訪陸為和平之旅。兩岸若發生衝突，美國是否介入同為關注焦點。國安會前秘書長丁渝洲今日受訪，表示美國在台海軍事優勢快速下降，如果美國以軍事行動介入台海，將是美國建國以來最大的戰爭風險。

馬英九即將訪問中國大陸，外界普遍預期會與中共總書記習近平第二次會面，為緩和兩岸努力。

丁渝洲除直指美國在台海軍事優勢快速下降外，他談及美國在台海的軍事優勢下降原因。他認為，2000年以來，美中台國防力量消長，2001年美國發生911事件，美國把國防力量轉移到如何維護國土安全、國際反恐。1996年，美國介入台海；1999年，中共大使館被美國炸，讓中共發憤圖強，2000年以來在海軍、空軍等發展是突飛猛進，這是20多年來戰力消長，讓美國在台海優勢快速消失。

丁渝洲表示，身為政治領袖最高目標就是避戰，政治上的避戰遠比軍事上的避戰來得更重要。打仗是為達到政治目的，政治上如果能夠避戰，遠比軍事避戰重要，但不代表備戰不重要，這要雙管齊下。人類越文明，越應該避免戰爭，尤其台海兩岸，好不容易改善生活，這時候一但發生戰爭，對不起中華民族。

問及兩岸是否到了一觸即發的地步。丁渝洲感嘆，誰都很難保證，「不想打仗」是大前提，誰也不能保證意外擦槍走火，要朝最好方向努力，也要做最壞準備，這是任何領導者皆應有的態度。