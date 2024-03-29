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兒被爆嫖妓…邱國正昨口頭請辭未獲准 蔡總統要求坐鎮崗位

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北即時報導
國防部長邱國正。圖/聯合報系資料照片
國防部長邱國正。圖/聯合報系資料照片

國防部邱國正之子被爆料涉黃，國安局也啟動調查，今便傳出邱國正向高層遞出辭呈。對此，總統府發言人林聿禪證實邱國正昨晚確曾因家人所涉事宜向總統蔡英文及團隊表達歉意，並口頭請辭，但蔡總統，考量當前區域安全形勢複雜，又值政府團隊交接期間，認為邱國正應坐鎮崗位。

林聿禪表示，邱國正確曾於昨晚因家人所涉事宜為團隊帶來困擾等，向總統及團隊表達歉意，並口頭請辭。

林聿禪說，考量當前區域安全形勢複雜，又值政府團隊交接期間，總統認為部長應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務的穩健周全。總統也肯定邱部長上任以來綜理國防事務、戮力從公。至於部長家人所涉事宜，由所屬機關查察，一切依法辦理。

其實，邱國正今天缺席「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」就已經引發議論，當時就有人質疑，邱國正可能已經有去職的打算。

「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」於今天上午10時台北市圓山國民革命忠烈祠舉行。蔡英文總統親臨主祭，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。

每年在忠烈祠舉行的中樞春祭、秋祭，主要祭祀對象全為革命先賢先烈，對軍方而言有更深一層的意義，因此國防部長都會出席陪祭。不過，今天的春祭大典，邱國正未現身，就引發在場人士議論，質疑邱國正不尋常的動作，可能與其兒遭爆料有關，恐有去職的打算。

對於外界質疑，國防部發言人孫立方今天表示，對部長遞辭呈沒有任何新的說法。

此外，原本立法院外交及國防委員會下周一將邀請邱國正報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，現在也傳出邱國正會請假缺席，但外交及國防委員會還無法證實。

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