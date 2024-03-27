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國軍大買商規無人機 國防部前副部長：頻寬不能「塞車」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
曾任國防部副部長的國民黨立委陳永康指出，為讓無人機能夠有效運作，國防部應向主管全國通信頻道的NCC要求，必須提供更寬裕的軍用頻道，才不會有「塞車」的問題。記者程嘉文／攝影
曾任國防部副部長的國民黨立委陳永康指出，為讓無人機能夠有效運作，國防部應向主管全國通信頻道的NCC要求，必須提供更寬裕的軍用頻道，才不會有「塞車」的問題。記者程嘉文／攝影

在政府發展「無人機國家隊」的政策下，國軍投資向國內廠商採購3000多架「軍用商規」無人機。立院外交國防委員會今天特別安排國防部對此提出專案報，曾任國防部副部長的國民黨立委陳永康指出，為讓無人機能夠有效運作，國防部應向主管全國通信頻道的NCC要求，必須提供更寬裕的軍用頻道，才不會有「塞車」的問題。

立院外交國防委員會今天安排「國軍無人機運用的現況及發展」專案報告，國防部表示，現有中科院生產的無人機，包括戰術近程無人飛行載具（魔羯）、銳鳶、紅雀二型及反輻射攻擊無人機等四款。後續規畫委中科院研製騰雲、銳鳶二型、紅雀三型及小型攻擊無人機等四款。至於經由經濟部發展及整合國防產業鏈，採國內籌購戰術的六款「軍用商規」無人機，包括近程無人載具、陸用型、艦載型、目獲型、監偵型及微型等。

陳永康指出，研製無人機的三個關鍵性技術，包括「飛行控制能力」，如最新控制導航演算法，雙IMU (慣性測量儀、姿態模組、陀螺儀) 冗餘程度，減震結構能力，值勤可靠性；「載台功能」，包括各組件安裝後的載台整體穩定度；「圖像傳輸效能」，圖像穩定程度受限於飛行距離、傳輸頻段、自然或人為造成的電磁干擾。對於政府要釋出商機給「國家隊」，手段方面應注意者包括：載台不宜安裝武器系統（法規界定），釋出民間廠商承攬；參與廠商採取高標準資安規範；專案應採滾動式檢討。

他表示，商規無人機的頻段都是NCC管制，國防部需向其要求，提供更高的頻寬，要有裕量，不能只以承平時期的情況去想像，否則是不夠用。現在的測試只用單一架沒有問題，但同時四五架，就不一樣了；另外承平時代，另外在承平時期有GPS，戰時被蓋台，自己位置無法掌握，就無法與共同圖像同步比較。

陳永康舉例，馬斯克的SpaceX對每位客戶收費600美元，外加每位客戶收取75美元服務費。SpaceX估算12個月內的成本接近4億美元，2022年年底，由於烏克蘭政府無法支付每個終端2500美元的月費，通過英國供應商購買的約1300個 Starlink 終端停止在該國運行。

對於訓練問題，陳永康也指出，營級部隊如編配有兩到三種無人機，建議作一個實驗編裝，用一個排級單位，直屬營底下，配屬三種飛機。訓練的結果可以減少很多不合，不要每個人都去試，半年到一年後，藉以修正準則教範與裝備編配比，比方說需要操作手的數量；至於大型的聯戰型無人機，要結合完整的指管系統，與小型的無人機不可一概而論。

國家隊 國防部

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