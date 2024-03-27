國軍今年已有9起自傷案 網友：軍中壓力真的太大

陸軍特戰指揮部今天發生士官疑似自傷案，傷者搶救中，軍方正在調查原因。網友統計今年三個月以來，已有9名官兵自傷離世，是否與部隊壓力大有關，引起關注

有網友在Dcard發文，統計今年以來媒體披露的國軍自傷案，2024年1月1日，一名剛畢業分發到花蓮服役的政戰少尉在苗栗老家墜樓身亡。

2024年2月26日，高雄市一名19歲空軍航空技術學院學生，在三民區一間商務旅館內輕生，被判定一氧化碳中毒死亡。

2024年2月28日，陸軍第六軍團指揮部所屬542旅聯兵一營戰車第一連一名黃姓下士，在自家停車場的車內輕生。

2024年3月1日，隸屬憲兵211營的古姓上兵，在晚間值勤總統府衛哨時，持槍朝頭部開槍，送醫搶救身亡。陸軍航空第602旅趙姓下士晚間10時，被發現陳屍於台中市新社區營區外產業道路旁的樹林中。

2024年3月5日，南投陸軍兵工發展整備中心武化翻修廠的潘姓下士，在臉書發文稱「對不起各位」，隨後被發現倒在集集攔河堰旁的竹林草皮，脖頸有刀傷已身亡。

2024年3月18日，空軍白沙天弓連鐘姓上士，陳屍在海軍定海營區宿舍曬衣間內。

2024年3月22日，海軍陸戰隊指揮部所屬陸戰六六旅江姓士官，休假期間在營外自我傷害已遂，全案由檢警調查，海軍陸戰隊深表遺憾與不捨，已指派高階幹部協處，全力協助家屬辦理治喪等事宜。

2024年3月25日，台中市和平區24日傳出一起命案，父子兩人陳屍自家車內，父子居住在和平區東關路的民宅，相依為命，老父親疑似重病纏身，由兒子肩負起照顧責任，36歲洪男在清泉崗基地服務，為空軍台中基地憲兵中隊士官長，未婚，平時工作表現正常，不料在休假期間發生憾事。

網友說，今年過去三個月就走了這麼多國軍弟兄，還會走多少人，現在軍中壓力真的太大。

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