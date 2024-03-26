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又一架傳故障！我F-16V戰機因燈號異常轉降清泉崗

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意。我空軍F-16V戰機緊急升空。 圖／軍聞社
圖為示意。我空軍F-16V戰機緊急升空。 圖／軍聞社

空軍嘉義聯隊一架F-16V戰機今日（26日）在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。

這是近1個月內空軍第發生3起類似事件。

3月13日1架隸屬花蓮基地第五戰鬥機聯隊、機號6663的單座F-16AM（F-16V）戰鬥機，執行大修出廠後試飛，卻在低空發生發動機熄火意外。所幸飛行員處置得宜，緊急降落。

3月14日1架F-16V戰機當日執行例行訓練時，因油量指示燈異常，由長機隨伴轉降澎湖馬公基地，人、機均安。

3月26日空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。空軍表示非飛安事故。

空軍司令部表示，嘉義基地1架F-16V戰機，於今天(26日)下午執行試飛任務，因發電機燈號異常，遂轉降清泉崗基地，人、機均安；後續將依技令檢修，確維飛機妥善。

空軍嘉義聯隊一架F-16V戰機今在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。圖為去年在嘉義基地起飛的F-16V戰機。（歐新社資料照片）
空軍嘉義聯隊一架F-16V戰機今在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。圖為去年在嘉義基地起飛的F-16V戰機。（歐新社資料照片）

F-16V 戰機 空軍

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