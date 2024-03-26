又一架傳故障！我F-16V戰機因燈號異常轉降清泉崗
空軍嘉義聯隊一架F-16V戰機今日（26日）在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。
這是近1個月內空軍第發生3起類似事件。
3月13日1架隸屬花蓮基地第五戰鬥機聯隊、機號6663的單座F-16AM（F-16V）戰鬥機，執行大修出廠後試飛，卻在低空發生發動機熄火意外。所幸飛行員處置得宜，緊急降落。
3月14日1架F-16V戰機當日執行例行訓練時，因油量指示燈異常，由長機隨伴轉降澎湖馬公基地，人、機均安。
3月26日空軍嘉義聯隊1架F-16V戰機在執行試飛科目時，因發電機燈號異常，獲准轉降台中清泉崗基地，人機均安。空軍表示非飛安事故。
空軍司令部表示，嘉義基地1架F-16V戰機，於今天(26日)下午執行試飛任務，因發電機燈號異常，遂轉降清泉崗基地，人、機均安；後續將依技令檢修，確維飛機妥善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言