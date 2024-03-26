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今晨防空演練因兩岸升溫？孫立方：例行演習

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／聯合報系資料照片
國防部發言人孫立方。圖／聯合報系資料照片

空軍今天清晨實施「聯翔操演」整體防空演練，訓練三軍防空指揮管制。對於是否因為近期兩岸局勢升溫進行此演練，國防部發言人孫立方今天表示，「倒不是」，整體聯合防空作戰的演練每一年都有例行演習，但每一年演習都會針對敵情威脅的變化再精進。

孫立方表示，今天晨間由空軍執行了整體聯合防空作戰的演練，主要目的是運用飛行部隊及防空部隊，針對整體防衛作業演練。近期以來，整體戰備、敵人的威脅不斷增加，在這個過程中，國軍以戰訓本務為重要職責，如何提升整體戰力非常重要，今早的演練就是著眼於此。

此外，媒體報導，行政院已核定「2024至2028年海域巡護整備計畫」，五年投入逾80.5億元，完成114艘次艦船艇整備。對此孫立方說，國防部有看到這個方案，作為整體國安團隊的一員，海巡在海委會的指導下，如何提升戰力，國防部樂觀其成。

國防部 孫立方 演習

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