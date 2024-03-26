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龍德：海軍高效能艦艇如期如質交艦 國艦國造典範

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
龍德造船公司董事長黃守真（右）與海軍司令唐華上將（左），共同呈獻艦艇模型給蔡總統。圖/軍聞社
龍德造船公司董事長黃守真（右）與海軍司令唐華上將（左），共同呈獻艦艇模型給蔡總統。圖/軍聞社

海軍沱江級巡邏艦第5、6號艦安江艦、萬江艦今日在蘇澳龍德造船廠舉行交艦儀式。龍德造船公司董事長黃守真表示，海軍高效能艦艇第一批六艘軍艦，如期、如質、如預算順利完成交艦，是國防自主、國艦國造政策的最佳典範。

國防部軍聞社上午報導，黃守真出席「海軍高效能艦艇安江及萬江軍艦交艦典禮」，黃守真表示，海軍高效能艦艇突破傳統框架，採用穿浪雙船體船型的創新設計，是我國海軍自行設計，由民間造船廠建造的量產型艦艇，建造期間歷經長達3年的新冠肺炎疫情，今天舉行第5艘安江軍艦及第6艘萬江軍艦交艦典禮，第一批軍艦如期如質如預算完成交艦。

黃守真代表龍德造船公司，感謝中科院及海軍司令部，以「全力以赴、完成任務」的積極態度，對艦艇品質的堅持與對施工進度的管制，確保海軍高效能艦艇的優越性能，是我國海軍值得驕傲的成就。

海軍司令部 軍艦

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