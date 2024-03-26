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影／首批沱江艦交付 蔡英文總統肯定台灣自主造艦能量
「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮上午在蘇澳商港舉行，由蔡英文總統主持，國安會秘書長顧立雄、宜蘭縣長林姿妙、國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、海軍司令唐華上將，國家中山科學研究院院長張忠誠及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真等人陪同出席。
蔡英文總統在致詞時表示，四年前將第一艘高效能艦艇命名為「塔江軍艦」，其中的「塔」字，象徵「國艦國造」的工作，只要堅持到底，就會積沙成塔。
在台灣堅定地落實國防自主，由台灣自製的艦艇，一艘接著一艘，命名、下水、交艦，速度越來越快。2021年，塔江軍艦通過作戰測評、順利成軍之後，高效能艦艇的優異性能，獲得國際認同，並加速量產，今天的交艦作業，就從原訂的2025年，提前完成。蔡英文總統表示這個月初，也剛參加了嘉義級巡防艦第三艘交船、以及第四艘的下水典禮。這些成就，都一再證明了，台灣自主造艦的能量，還有台灣守護民主、自由的決心。
海軍司令部表示，依政府「國防自主」之政策指導，同時考量區域安全威脅及灰色地帶襲擾，海軍在整體防衛作戰需求下，戮力執行建軍備戰任務，積極籌建各型武器裝備，藉以提升自我防衛能力，肆應未來戰場需求。海軍第一批高效能艦艇共計6艘，分別為「塔江軍艦（舷號 619） 、「富江軍艦（舷號620） 」、「旭江軍艦（舷號621）」、「武江軍艦（舷號 623）」、「安江軍艦（舷號625）」及「萬江軍艦（舷號626）」，此型艦艇具備機動高速、航行穩定、儎臺匿蹤及火力強大的特性，可肩負制海作戰任務，達到「防衛固守、重層嚇阻」之目標。由於眾人努力交艦期程大幅提前 20個月，並創造「提升國軍戰力」、「強化研發能量」及「帶動產業發展」的斐然成績；未來將由海軍依計畫落實完成各項測評與成軍訓練任務，並納入海軍作戰序列，馳騁海疆，捍衛家園。
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