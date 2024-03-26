影／首批沱江艦交付 蔡英文總統肯定台灣自主造艦能量

「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮上午在蘇澳商港舉行，由蔡英文總統主持，國安會秘書長顧立雄、宜蘭縣長林姿妙、國防部長邱國正、退輔會主委馮世寬、海軍司令唐華上將，國家中山科學研究院院長張忠誠及龍德造船工業股份有限公司董事長黃守真等人陪同出席。

蔡英文總統在致詞時表示，四年前將第一艘高效能艦艇命名為「塔江軍艦」，其中的「塔」字，象徵「國艦國造」的工作，只要堅持到底，就會積沙成塔。

在台灣堅定地落實國防自主，由台灣自製的艦艇，一艘接著一艘，命名、下水、交艦，速度越來越快。2021年，塔江軍艦通過作戰測評、順利成軍之後，高效能艦艇的優異性能，獲得國際認同，並加速量產，今天的交艦作業，就從原訂的2025年，提前完成。蔡英文總統表示這個月初，也剛參加了嘉義級巡防艦第三艘交船、以及第四艘的下水典禮。這些成就，都一再證明了，台灣自主造艦的能量，還有台灣守護民主、自由的決心。