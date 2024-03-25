國軍接戰區訓練 專家憂效果打折

國軍調整戰訓作法，將過去關起門在基地裡實施的期末測驗，改在部隊於全台駐地固安作戰計畫內的周邊接戰區實施。有學者說，此舉有助平戰合一；但也有專家認為，台灣地狹人稠又高度城鎮化，於平時在「接戰任務區」進行訓練和測驗，會遭受非常多的限制，整體訓練效果恐大打折扣。

國防安全研究院戰略安全及資源研究所長蘇紫雲認為，國軍戰訓更將落實城鎮防衛與國土防衛，並非外界想像的焦土戰，主要目的在於反制敵方的縱深突襲，維繫後方安全（rear security）。因此，結合「基地」戰力與「駐地」戰備科目之測考成績，有助強化「平戰合一」的戰備任務，反制敵方潛伏破壞或小規模登陸空降的穿插作戰。

淡江大學戰研所助理教授林穎佑也認為，這是國軍訓練的轉變，過去都認為下基地就能將戰訓處理完，但未來的戰爭並不在基地場域裡打，確實應拉回到未來可能接戰地點實訓，讓部隊對任務區域的地形、地貌有更進一步的掌握與認識，面對共軍的戰法變化多元，國防部因應共軍威脅調整訓練的作法是與時俱進的。

國家政策研究基金會副研究員揭仲也認為有必要，因這符合「仗在哪裡打、兵在哪裡練」的實戰化訓練要求，且將「接戰任務區」的表現列入成績，也可引導部隊加重平時對「接戰任務區」的重視，有助落實戰場經營與戰備月實地演練。

但揭仲提醒，「徒法不足以自行」，在台灣地狹人稠又高度城鎮化的情況下，於平時在「接戰任務區」進行訓練和測驗，會遭受非常多的限制，例如許多戰時預定作為城鎮戰防禦用的建築，平時部隊恐怕難以進駐；國防部若無相關的準備與配套措施，整體訓練的效果還是會大打折扣，甚至又流於形式。