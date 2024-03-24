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國軍形象宣傳前進T1職籃 展現擁護國旗堅定立場

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍形象宣傳首度前進國内職籃，今晚在台北和平籃球場進行的台北戰神對戰台新夢想家的例行賽中，國防部特别安排主場球團成員展護青天白日滿地紅國旗，宣傳愛國意識。圖/讀者提供
國軍形象宣傳首度前進國内職籃，今晚在台北和平籃球場進行的台北戰神對戰台新夢想家的例行賽中，國防部特别安排主場球團成員展護青天白日滿地紅國旗，宣傳愛國意識。圖/讀者提供

國軍形象宣傳首度前進T1職籃，今晚在台北和平籃球場進行的台北戰神對戰福爾摩沙夢想家的例行賽中，國防部特别安排主場球團成員在現場展護青天白日滿地紅國旗，宣傳愛國意識，展現國軍對國旗堅定不變的擁護。

台新戰神為了對國軍長年守護國家表達敬意，特地透過軍友社提供2000張T1聯盟台北戰神和平籃球場主場球票慰問國軍官兵，這是國軍繼與職棒合作後，首度前進職籃，拓展國軍宣傳領域。

因此，今晚開場活動由特戰五位官兵領唱國歌，這也是職籃活動首次安排這項儀式。而受限於籃球館的面積比較小，國軍20乘30米的巨幅國旗無法派上用場，因此換成一幅11乘以7.3米的國旗，由戰神球團的成員負責展護，在籃球場中間呈現國旗，配合演唱國歌。中場休息的活動由國防部提供空軍飛行員、海軍陸戰隊以及水下作業大隊的公仔當成禮品，民眾踴躍參與。

國防部表示，在第一梯次義務役新兵期末鑑測的同時，安排官兵第一次參與職籃活動，希望延續正向宣傳的加乘效果，藉由這樣相互輝映的方式，讓民眾繼續支持國防部的政策，給予國軍支持。

今日受邀參加的官兵表示，國軍的職責是捍衛國家安全，讓青天白日滿地紅的國旗能繼續飄揚，這也是展護國旗的意義，有國軍的地方就會有國旗。

國軍形象宣傳首度前進國内職籃。圖/讀者提供
國軍形象宣傳首度前進國内職籃。圖/讀者提供
國軍形象宣傳首度前進國内職籃，今晚在台北和平籃球場進行的台北戰神對戰台新夢想家的例行賽中，國防部特别安排主場球團成員展護青天白日滿地紅國旗，宣傳愛國意識。圖/讀者提供
國軍形象宣傳首度前進國内職籃，今晚在台北和平籃球場進行的台北戰神對戰台新夢想家的例行賽中，國防部特别安排主場球團成員展護青天白日滿地紅國旗，宣傳愛國意識。圖/讀者提供

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