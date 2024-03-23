無人機國家隊用陸製零件 陳揆：不必大驚小怪

總統當選人賴清德昨赴嘉義參觀無人機國家隊，現場展出的經緯航太無人機產品，其馬達上印有「Made in China」，引發關注。藍白立委齊轟，無人機國家隊掉漆，且恐有資安疑慮；行政院長陳建仁表示，這是最早期測試，現在已經做得出來，螺旋槳都有國產，不用大驚小怪、大做文章。

國民黨立委徐巧芯昨質詢指出，蔡總統去年視察無人機時，還很開心說終於做到所有器材都是台灣製造，結果這次賴清德視察卻發現驅動馬達是中國大陸製，甚至可見是在大陸南昌三睿智能科技股份有限公司製造的，還能在該公司網站查到售價三六九美元。

陳建仁答詢表示，「不要大驚小怪、不需要大做文章」，廠商自己都說了，是在測試，且現在台灣已經可以自己生產，未來展覽時會讓廠商提高警覺；發生這件事後很多廠商不會再使用了，因為已經有國產了。

國民黨立委葉元之質詢表示，民進黨政府一直宣傳中國大陸的東西很可怕，有資安問題等，結果無人機馬達竟然和大陸買，去扶植大陸產業，而陳建仁卻擺出無所謂的態度，令他感到緊張，擔心未來會出現一連串狀況，且既然這些零件可以自己做，為何不用自己做的？

民眾黨立委林憶君質疑，這款無人機的馬達肉眼可見，但無人機內還有很多看不見的零組件，呼籲驗收時千萬要仔細檢查，是否還有零組件是中國製，台灣若想發展國防產業並外銷到歐美國家，排除紅色供應鏈是必須的，若再被發現使用中國製造的零組件，將影響台灣製造聲譽。

民進黨立委蔡易餘表示，他去年在立法院總質詢時就指出，台灣許多無人機的晶片、軟體程式等核心飛控系統統統都是台灣製造，但馬達、電池、外殼等降低成本的零組件產地卻不在台灣，請行政院能夠盡快制定出相關辦法，讓無人機產業有方向前進，能夠量產台灣製造的低成本零組件，不僅屏除國人疑慮、保障資安，還能讓無人機產業更全面。

蔡易餘指出，零組件使用到中國製產品，最重要的是確保資安問題，目前政府已有畫出紅線，攸關國安、資安的無人機零組件，都是台灣製的；但目前台灣無人機產量還沒有起來，所以一些基礎零組件還會用到中國製的，這是產業發展的過程，不過仍希望未來國內無人機產量提升後，足以支撐起相關零組件國內廠商，可以實現無人機百分百台灣製造目標。