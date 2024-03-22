無人機國家隊零件陸製 立委批影響「台灣製造」聲譽

蔡政府以烏俄戰爭啟示為由發展「無人機國家隊」，準總統賴清德今天上午到嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」視察；聯合報記者發現無人機螺旋槳驅動馬達竟出現「MADE IN CHINA（中國製造）」字樣。民眾黨立委林憶君質疑，為何不在測試時就裝上量產型同款馬達呢？

林憶君指出，這款「豺狼」無人機取得了原廠授權在台灣生產製造原本是值得鼓勵的事，但竟然出現螺槳馬達採用中國製的尷尬事；其實台灣製造電動馬達的實力非常好，既然量產時會用台灣自製馬達，為何不在測試時就裝上量產型同款馬達呢？

林憶君質疑，製造商能保證中國製馬達和台製馬達的出力、電流、發熱，甚至耐久度跟台灣製馬達一樣嗎？經緯航太這樣做，再怎麼測，都是測那顆「中國馬達」而不是測量產所用的「台灣馬達」，試問這樣測試的目的性在哪？質疑測試目的和意義被削弱。

林憶君提醒，這款無人機的馬達肉眼可見，但無人機內還有很多看不見的零部件，請軍方驗收時千萬要仔細檢查是否還有零部件是「中國製」的。

林憶君指出，台灣若想用先進製造能力代工軍用產品或出口到歐美國家，進一步發展國防產業，那麼排除「紅色供應鏈」是必須的，萬一再被發現使用中國製零附件，將會嚴重影響「台灣製造」的聲譽。

林憶君表示，去年蔡英文總統以烏俄戰爭啟示為由，說要成立無人機國家隊，當時國防部還在審預算、但驗收卻尚未沒完成，後來又聽說有國外廠商向相關單位施壓，想分食大餅，現在又發現「MADE IN CHINA」字樣，這樣製造出來的品質真的值得信賴嗎？到底是「無人機國家隊」還是「雨露均霑無人機隊」？