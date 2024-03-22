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外交學者：美維持現狀 不讓陸抓小辮子

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
台美兩軍目前雖無實際名義上的互駐，卻恆常有密集往來及較大規模軍事協訓。聯合報系資料照片
台美兩軍目前雖無實際名義上的互駐，卻恆常有密集往來及較大規模軍事協訓。聯合報系資料照片

台美雙雙否認美國陸軍特戰部隊進駐我國協訓國軍，外交學者認為，除了不願破壞兩岸現狀，更不希望在這個時間點上，成為金門水域爭議再升級的導火線。淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中指出，美方現階段對台灣在軍事協助上是更開放的，但一定是秉持務實的態度，不會刻意的敲鑼打鼓。

李大中表示，「常駐」的用字可能不符合美軍現行協訓國軍的方式，更希望避免被形容為「常駐」，畢竟台灣是美中之間最敏感的議題，北京方面無疑最在意台美之間的軍事合作的情況，「常駐」的形容可能被解讀，或聯想到當年台美仍具有外交關係時的狀態。

李大中表示，中方近幾年談及美台關係，都會批評美國意圖「武裝台灣」，美方雖然有意在各方面協助台灣，不過出於謹慎小心的態度，不願坐實中方的想法，也不要讓中國抓到小辮子，才是符合台美的共同利益，不僅要維持兩岸現狀，也不想要為美中關係無端生枝，成為中美互動中的一個變數。

台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬認為，不管是否有軍事合作上的升級，從兩邊國防部的回應來看，可以看出台美都有意管控這樣的資訊，而非露骨的大肆宣傳，畢竟台美軍事互動對北京來說是相當敏感的議題，若處理不當，不僅不利於兩岸維持現狀，也可能衝擊到美中互動的大局。台美都希望在可以持續合作、強化台灣防衛能力的前提之下，盡可能不向對岸釋出挑釁的訊號，刺激到中國大陸的敏感神經。

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