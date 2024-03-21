美再提中國2027年武統準備 台人有感嗎？

美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）週三（3月20日）在美國眾議院軍事委員會表示，中國正以二戰以來前所未見的規模，加強其軍事能力與核武庫；而各種跡象都表明，解放軍正在按照中國國家主席習近平指示，做好在2027年具備武力犯台能力的準備。

阿奎利諾指出，儘管中國經濟面臨挑戰，但國防預算近年來仍增加了16％，總金額超過2230億美元；近3年還增加了400多架戰機、20多艘主力戰艦；彈道飛彈及巡航飛彈的庫存也增加1倍。

「解放軍的行動顯示，他們有能力在收到指示時，按照習近平傾向的時間表，以武力統一台灣。」阿奎利諾還提及解放軍不斷演練對台行動相關的各項任務，例如模擬海上和空中封鎖的圍堵圈。

與此同時，台灣國防部週四（21日）發布公告指，自20日早上6點至21日早上6點為止，偵獲解放軍機32架次，解放軍艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中有20架次解放軍機逾越海峽中線進入台灣西南、東南及東部空域。法新社指出，這是今年以來，解放軍機在台灣附近被偵獲數量最多的一次；今年1月底和2月初，曾有24小時內33架次的紀錄。

去年12月，美國媒體NBC曾披露習近平在11月的「拜習會」上親口向美國總統拜登表示「北京終將統一台灣」，且傾向和平統一；據稱習近平直接提及了美國軍方的預測——也就是北京計劃在2025年或2027年攻台的說法——但習近平告訴拜登：他們錯了，因為他還沒設定「攻台時間表」。

台灣多數人無感中國武統將至

解放軍與中國海警近年來在台海周圍動作頻頻，台灣國防部長邱國正早前在立法院接受質詢時被問及，中國對台動武相關問題時，他表示「由軍方著眼，已經瀕臨這個狀況」。

不過，台灣民意基金會19日公布一份民調中卻顯示，針對邱國正所說的「現在已經瀕臨這個（解放軍對台動武）狀況」，有37.1%的受訪者表示有同感；50.4％的人「沒有同感」。

該基金會董事長游盈隆表示，此一結果顯示「台灣社會大眾對台海情勢的認知，和國防部長有很大的落差」，而這可能代表台灣社會「對台海情勢懵懵懂懂」，或者是「國防部長誇大其辭」。

此份民調是在今年3月11日到13日進行，對象是20歲以上的台灣成年人，有效樣本為1090份。

美軍否認駐軍金門

針對軍事媒體SOFREP此前報導稱美國透過2023財年國防授權法常駐金門、訓練台灣軍隊；阿奎利諾20日也在聽證會上否認此事，稱該篇報導內容「不正確」，美軍現在並未常駐在金門。

值得注意的是，當時邱國正曾回應，國軍與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進一步學習長處、改進問題，並了解建軍備戰的盲點和缺點，這都屬於交流範疇。儘管未直接證實，但也被解讀為是在「暗示」美軍一直在離島訓練台灣軍隊。

但台灣國防部21日再度發聲明稱：「所謂『有他國軍隊駐軍我國』的說法，本來就是錯誤訊息，籲請各方勿以訛傳訛，影響視聽。」

（《南華早報》、彭博社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】