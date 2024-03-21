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國防部未循正常預算編列獲取武器 監察院糾正

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部未循正常預算編列獲取武器，監察院糾正。本報系資料照
國防部未循正常預算編列獲取武器，監察院糾正。本報系資料照

監察委員賴鼎銘、蕭自佑、蔡崇義今天表示，國防部未循正常預算編列及武器獲取程序，卻以委託研究的名義向財團法人國防工業發展基金會申請預算，以取得武器裝備，監察院提出糾正要求改進。

查案監委表示，2022年8月，中國頻繁運用無人機對我外島地區實施灰色地帶襲擾，考量中國無人機可能拍攝我方陣地及防區，國防部期望能獲得視距外偵測及干擾能力之反制系統以因應；但當時國防部並無相關法定預算，於是以委託研究案名義，向國防工業發展基金會申請預算支應，但該委託研究案遴選及執行過程中，卻又衍生諸多缺失。

查案監委指出，國防部面對中國以無人機頻頻襲擾金門駐軍，亟需獲取無人機干擾設備予以反制，但未循正常預算及武器獲取程序，欲藉此快速獲取2套無人機干擾設備，國防部有重大違失。

查案監委表示，國防部陸軍司令部辦理無人機反制系統委託研究案遴選過程中，未落實要求參選同一團隊廠商提供合作意向書或其他合作書面證明文件，影響後續執行成效；另事前已明知參與廠商技術能力不足，無法達成預期成效，仍堅持辦理該委託研究案，並遴選一家廠商進行兩套相同的設備研究，均有不當。

查案監委指出，對於該委託研究案及與日後陸軍無人機反制系統建案關係，國防部未能對外充分說明，導致外界誤解及對本案之陳訴，陸軍司令部亦有違失，因此提案彈劾。

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