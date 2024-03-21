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國防部：沒有他國軍隊駐軍我國

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報系資料照
國防部。圖／本報系資料照

國防部今天發出新聞稿表示，所謂「有他國軍隊駐軍我國」的說法，是錯誤訊息。國軍時刻戮力戰訓本務工作、矢志捍衛國防安全。臨敵之際「只有亡將、沒有降軍」，將全力以赴，用生命捍衛家園、守護自由民主。

有關外界關心「敵諜滲透可能影響現、備役軍人戰力」，國防部今日說，國軍時刻戮力戰訓本務工作、矢志捍衛國防安全。臨敵之際「只有亡將、沒有降軍」，將全力以赴，用生命捍衛家園、守護自由民主。

國防部說明，國軍持恆落實反情報教育，透過安全調查與國安聯防機制，機先發掘敵諜可疑徵候，已發揮穩定效果。近年即依官兵主動檢舉，偵破多起共諜案，將持續落實，以有效防杜中共滲透破壞。

國防部同時表示，國軍將持續整合全民總力，提升防衛韌性、發揮嚇阻效果；同時感謝友盟國家，長期以來對強化台灣自我防衛能力的協助，但所謂「有他國軍隊駐軍我國」的說法，本來就是錯誤訊息，籲請各方勿以訛傳訛，影響視聽。

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