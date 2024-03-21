軍人攜友迷航遭中共留置 國安局：海巡署協調接人

金門北碇島兩名釣客迷航遭中共海警留置，其中一人具軍人身份，中共疑因此尚未放人。國安局長蔡明彥上午在立法院低調表示，目前正由海巡署積極協調接人；至於釣客當時出海所搭乘的波特船，海巡署長周美伍坦承，這是浮具，不歸船舶管理，金門縣政府未禁止使用這種浮具在岸際釣魚。

國家安全局長蔡明彥今天列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，對於中共尚未釋放兩名釣客，疑因一名釣客具有軍人身份，蔡明彥會前受訪表示說，兩名金門民眾搭波特船去做海釣，因油料用盡飄流海上，被中共海警船截獲，現由海巡署就接人積極溝通，國安局接獲回報，目前正在協商中。

國民黨立委馬文君質詢時則表示，媒體報導北碇民眾迷航案，民眾出海釣魚有無需要向安檢所登記？周美伍答詢表示，這次民眾搭的是波特船，管理上交通局有明文規定，這是一種浮具，不屬於船舶法管理的船舶，屬水域遊憩管理辦法，地方政府要依辦法訂立規範，而金門縣政府並未禁止波特船在岸際釣魚。之所以迷航，是因為事發當日能見度不到50碼，正常狀況是200碼。

立委質疑，波特船也就是一種三無船？周美伍表示，它不是船舶。但馬文君表示，我方要針對中共大陸三無船執法取締，但波特船卻沒有掌握，這種浮具可能也可能涉及走私與偷渡，如何管制？周美伍說，確有這種顧慮，會由海際安檢所、雷達、岸巡巡邏與高倍望遠鏡與紅外線、海上巡邏網次加以監控。當日家屬報案，海巡就出發協尋。

馬文君說，其中一個具備軍人身份被留下來，二膽島過去已有上兵游到對岸的案例，此節對整體海域安全是否影響，未來如何因應，她要求國安局作出書面說明。