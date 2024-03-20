義務役無軍紀狀況 新兵和女友吵架部隊也幫喬

軍中接訓首波一年期義務役新兵，陸軍10軍團政戰主任唐永清今天表示，在302旅受訓近兩百名入伍新兵，沒有任何必須送禁閉、悔過或必須施行政處罰的案例。接訓入伍新兵的302旅步二營長中校洪新智說，新兵和女友吵架，幹部都能代為調解，入伍新兵在軍中兩個月身心靈，都得到大幅成長。

為使國人了解一年期義務役入伍訓練成果，陸軍上午開放成功嶺營區供媒體採訪役男入伍訓練期末鑑測實況。

唐永清指出，由於加重軍法教育課程，302旅入伍的180餘名一年制義務役新兵當中，至今沒有必須送禁閉、悔過或必須施行政處罰的案例。至於結訓鑑測成績將在周五核算，關鍵訓項如射擊項目不合格的新兵，必須利用一周結訓休假留營補測。

洪新智表示，義務役新兵入伍兩個月內，會射擊180發步槍實彈，與過去的差異在提高射擊訓練彈量，讓他們更熟悉射擊，培養提升射擊穩定度，與對槍聲恐懼感的下降，期末艦測驗的合格率與射擊成績相當高，合格率達九成五，會持續給予新兵精神士氣上的鼓舞，希望完測所有鑑測項目。

他說，射擊是關鍵訓項，期末鑑測須達9發含以上中靶的射擊發數，才會合格，其他鑑測項目，若身體有狀況有替代選項，總評合格仍可結訓，支領萬餘元勤務加給。合格門檻60分，唯獨射擊不及格，必須留訓。

洪新智表示，這梯入伍新兵一開始基礎體能，就是普通偏中下，經循序漸進訓練後，到昨天實施戰術行軍，所有人員都可在時限完測，體能有一定幅度成長。

他說，接訓過程中，有新兵與女朋友吵架，休假期間有狀況發生，都曾主動與幹部回報，幹部透過建制，帶他們把狀況解除，新兵對幹部非常肯定。今天是入伍生第8周期末綜合測驗，正在實施震憾教育，新兵在軍中兩個月身心靈，都得到大幅成長，他期許新兵下部隊後，能夠有好發展，順利退伍。