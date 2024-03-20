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從呆萌直男到戰場殺手 他入伍兩個月演繹由民轉兵

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
一年制義務役男尹鑫石（左）1月25日到台中成功嶺營區報到，入伍時面孔氣質略有直男的萌氣，但完成兩個月入伍訓後，他持槍面對鏡頭的「殺氣」十足（右）。充分演繹由民轉兵的過程。攝影、合成：記者洪哲政
一年制義務役男尹鑫石（左）1月25日到台中成功嶺營區報到，入伍時面孔氣質略有直男的萌氣，但完成兩個月入伍訓後，他持槍面對鏡頭的「殺氣」十足（右）。充分演繹由民轉兵的過程。攝影、合成：記者洪哲政

兩個月前首梯1年制義務役入伍前，陸軍安排一位2226梯入伍生尹鑫石接受媒體訪問，當時他說軍中不像父兄所傳述得那麼「恐怖」，被網友討論戲稱「真正恐怖的班長快現身吧！」今天他即將結訓，再度受訪仍堅持入營時當初的說法，而他瘦了6公斤，但並未加入志願役行列。

一年制義務役男尹鑫石1月25日到台中成功嶺營區報到，入伍時面孔氣質略有直男的萌氣，但完成兩個月入伍訓後，持槍面對鏡頭的「殺氣」十足。他當時曾受訪表示，身為中華民國國民，入營服役是應盡的義務，既然兵役制度現在改變為一年，心甘情願接受，現在軍中長官沒有外傳恐怖。被詢及他是否加入志願役，他當時則說需要考慮。

首波役男即結束入伍訓分發，他今日再度受訪仍表示，入伍至今兩個月，軍中生活環境的確就是他入伍之初講的，與父兄傳述不同，更有心生化，班長更有耐心，沒有那麼恐怖。

他說，這兩個月他學得很多，學到外面學不到的專業技能，同時他因每日規律運動、正常作息，體重瘦了6公斤。

尹鑫石受訪時正完成戰場震憾教育課程，他說和看戰爭軍事電影呈現的完全不同，電影完全無法演繹出戰場上的震憾感，包括戰場上的嘈雜、壓力，經歷兩個月的入伍訓練，包含戰場壓力的適應，讓他能克服。

他說，一連串課程中，核生化毒氣課程讓他印象最為深刻，摘下防毒面具在毒氣室體驗真正遭到毒氣攻擊的感受，以及首度射擊歸零靶聽到的槍聲。而相關鑑測課程真正難的部分，還是射擊打靶，他從沒開過槍孌訓練到目前，最後一次射擊已是滿靶。

他說，為返家方便，他志願前往嘉義陸軍101旅1營服役。但他並未加入志願役行列。

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