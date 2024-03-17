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陸船翻覆頻傳 陳建仁：不要單方面破壞雙方對等關係

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長陳建仁上午出席第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式。記者侯俐安／攝影
行政院長陳建仁上午出席第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式。記者侯俐安／攝影

近來頻傳大陸船隻翻覆沈沒事件，行政院長陳建仁上午表示，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以援助，但更重要的事，兩岸對救援措施要做最務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等關係」。

陳建仁表示，近期在金門、馬祖地區，陸續接獲大陸船隻沈沒事件，海巡署接獲通報後立即展開國際人道救援，第一時間派員前往，海軍也加入搜索工作，確保所有人安全，如果過程有漁船、中國大陸海警船進入禁限制水域，當然會加以驅離。

陳建仁強調，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以援助，但更重要的事，兩岸對救援措施要做最務實、合理的安排，不要單方面破壞雙方的尊重與對等關係，才能使漁民權益得到最好的保障。他強調，「不要單方面破壞相關規定」。

人權 陳建仁 馬祖

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