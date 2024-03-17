陸船翻覆頻傳 陳建仁：不要單方面破壞雙方對等關係

近來頻傳大陸船隻翻覆沈沒事件，行政院長陳建仁上午表示，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以援助，但更重要的事，兩岸對救援措施要做最務實、合理的安排，「不要單方面破壞雙方的尊重與對等關係」。

陳建仁表示，近期在金門、馬祖地區，陸續接獲大陸船隻沈沒事件，海巡署接獲通報後立即展開國際人道救援，第一時間派員前往，海軍也加入搜索工作，確保所有人安全，如果過程有漁船、中國大陸海警船進入禁限制水域，當然會加以驅離。

陳建仁強調，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以援助，但更重要的事，兩岸對救援措施要做最務實、合理的安排，不要單方面破壞雙方的尊重與對等關係，才能使漁民權益得到最好的保障。他強調，「不要單方面破壞相關規定」。