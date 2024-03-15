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屏東台東二選一！ 吳政忠：國家火箭發射場年底前選定

梅花新聞網／ 簡立欣／台北報導
去年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭在屏東旭海順利升空。圖／取自摘自國家太空中心
去年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭在屏東旭海順利升空。圖／取自摘自國家太空中心

目前台灣僅有短期科研探空火箭發射場域，國科會主委吳政忠14日表示，今年底將選定國家火箭發射場，可能落腳屏東或台東，由於使用年限長，要考量地理、物理、環境影響等，也要有足夠擴充性，2月已開始審查，會持續與當地溝通。

立法院教育及文化委員會今日邀請國科會列席報告業務概況並備質詢，由於目前台灣僅有屏東縣牡丹鄉旭海村的短期科研探空火箭發射場域，供火箭科研團隊申請使用，民進黨立委郭昱晴、林宜瑾等關切國家發射場域選址進度、低軌通訊衛星進展等議題，吳政忠做出以上表示。

吳政忠表示，國家發射場使用年限可能長達幾十年，「不能亂選，」且未來擴充性要大，還要考量眾多地理、物理、環境層面的影響，希望年底前可以把場址確定下來，將持續與在地居民、縣市政府溝通，涉及原住民權利部分，會遵循《原住民族基本法》規定。

國家發射場選址有哪些考量？吳政忠表示，像東部靠近赤道，火箭發射較省力，加上考慮到重疊海域等，真正可以有發射場的就是屏東跟台東。目前台灣發射衛星還是得委託他國，現在台灣也已開始布局入軌火箭研製、期程約是2030年，未來將在國家發射場發射。

梅花新聞網

台東 吳政忠 國科會 屏東縣 火箭

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