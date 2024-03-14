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F-16V戰機油量燈號異常 轉降馬公人機均安

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意。我空軍F-16V戰機緊急升空。 圖／軍聞社
圖為示意。我空軍F-16V戰機緊急升空。 圖／軍聞社

空軍司令部今天表示，1架F-16V戰機下午執行例行訓練時，因油量指示燈異常，異常，由長機隨伴轉降澎湖馬公基地，人、機均安。

空軍5聯隊1架F-16V戰機（6663）昨傳出試飛時發生低空發動機熄火意外，隨即飛返空軍花蓮基地。國防部長邱國正今在立法院贷款受訪表示，戰機在正常的試飛當中出現狀況，燈亮了，所以飛行員按照正常的處置執行。他肯定按照程序要求完成，做得很好。

空軍也指出，該機昨天執行飛測任務，飛行員發現燈號異常，隨即返場、安降，人機均安。

空軍另表示，嘉義基地一架F-16V戰機，今天下午赴石礁空域執行例行訓練，因油量指示異常，由長機隨伴轉降澎湖馬公基地，人、機均安，後續將查明原因，並依技令檢修，以維持飛機妥善。

F-16V 戰機 空軍

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