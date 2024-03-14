傳綠扁帽常駐台 邱國正：是固定交流

台美軍事合作層級又提升了嗎？美國軍事網站報導，美軍特種綠扁帽部隊已常駐台灣，對此，國防部長邱國正受訪時僅表示，這些都是固定交流，學習美軍長處、改善國軍缺點。外交部則指出，美方對台灣長期安全承諾堅定，非常感謝。但國民黨立委賴士葆質疑，美國是否會出兵保衛台灣，邱國正還是說，自己國家要自己救。

國防部保持低調

立法院外交及國防委員會14日邀請國防部長邱國正報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」並備質詢，被問到美軍「綠扁帽」已常駐台灣，美國軍事顧問團已開始常駐金門與澎湖的國軍兩棲指揮中心，任務涉及與台灣精銳部隊進行定期演訓。

對此，邱國正會前受訪時說，國家建軍備戰各方面，有些盲點或缺點，需要跟友好團隊或國家交流觀摩。外交部北美司司長王良玉則在外交部記者會說，這幾年來，美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，對於台灣的安全承諾非常堅定，就雙方合作也有密切討論，至於具體合作內容，外交部並無進一步資訊。

打多久都可奉陪

但賴士葆質詢時問邱國正，中國若犯台，美國會保護台灣嗎？美國的保衛台灣有無包括出兵？邱國正回應說，國軍任何演訓規定都沒有說有外來支援該怎麼辦，代表自己的國家還是要自己救，國軍保護國家，不仰賴任何外援。賴士葆追問，美國一定出兵嗎？邱國正說，他沒有這樣講過，也不這樣想。

「台灣到底可以堅守多久？」賴士葆表示，前國防部長李傑說，中共打台灣，我們單獨可以撐到兩星期，等美國協助。前國防部長嚴明改稱一個月；前國防部長高華柱稱最少1個月；前參謀總長劉和謙也曾說是以兩周為目標。現在國防部的目標是什麼？邱國正說，一旦作戰，只有亡將，沒有降軍，能打多久不知道，看他們要打多久，我們都奉陪。

外傳總統府高層高度關注邱國正認為兩岸狀況很嚴峻，每天都提心吊膽、擔憂會擦槍走火的說法，更說邱國正是「自走砲」，但總統府發言人林聿禪14日回應表示，此事並非事實，呼籲媒體報導前應妥為查證、據實報導，避免以訛傳訛。

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