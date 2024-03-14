因應共軍海空侵擾 國防部：防空、反艦飛彈待射應處

國防部今日表示，因應共軍海空侵擾，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定，對逾越海峽中線進入我海、空應變區的共軍機、艦，實施廣播警告，並派遣海、空兵力併航監控、攔截驅離，及提升陸基防空、岸置反艦飛彈待射姿態，應處共軍威脅。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。

國防部報告指出，因應共軍海空侵擾，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定，對逾越海峽中線進入我海、空應變區的共軍機、艦，實施廣播警告，並派遣海、空兵力併航監控、攔截驅離，及提升陸基防空、岸置反艦飛彈待射姿態，應處共軍威脅。

國防部並指出，鑑於共軍機、艦頻密逾越海峽中線，國軍為展現堅決維護領空、領海主權立場，並強化緊急應變區域聯防機制，執行三軍戰備部隊偵巡。

國防部說，實施空中聯合戰鬥巡邏，於訓練區域派遣空中兵力，沿海峽中線及防空識別區，結合訓練實施戰鬥巡邏，並由海軍偵巡艦及陸基防空飛彈全程掩護。

國防部表示，同時實施海上聯合偵巡，於海峽中線及台灣周邊海域，結合訓練執行海上區域偵巡，並由空中戰機、陸基防空飛彈、岸置反艦飛彈及海巡艦艇掩護。

國軍也同時實施地面部隊戰備偵巡，地面戰備部隊結合地境責任區域，對重要軍事防護目標及關鍵基礎設施實施戰備偵巡，強化區域聯防機制，提升應變制變、反恐應援戰力整備。

國防部也表示，三軍部隊結合漢光演習、基訓測考及各類演訓時機，於作戰現地實施應急作戰、戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛及戰力整補等防衛作戰演練，使官兵了解作戰計畫、熟悉戰場環境並落實戰場經營。