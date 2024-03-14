快訊

69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

國民黨議員陳重文遭檢廉搜索帶走 地方人士曝：檢方疑2周前就來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應共軍海空侵擾 國防部：防空、反艦飛彈待射應處

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。圖/取自立法院直播
國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。圖/取自立法院直播

國防部今日表示，因應共軍海空侵擾，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定，對逾越海峽中線進入我海、空應變區的共軍機、艦，實施廣播警告，並派遣海、空兵力併航監控、攔截驅離，及提升陸基防空、岸置反艦飛彈待射姿態，應處共軍威脅。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。

國防部報告指出，因應共軍海空侵擾，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定，對逾越海峽中線進入我海、空應變區的共軍機、艦，實施廣播警告，並派遣海、空兵力併航監控、攔截驅離，及提升陸基防空、岸置反艦飛彈待射姿態，應處共軍威脅。

國防部並指出，鑑於共軍機、艦頻密逾越海峽中線，國軍為展現堅決維護領空、領海主權立場，並強化緊急應變區域聯防機制，執行三軍戰備部隊偵巡。

國防部說，實施空中聯合戰鬥巡邏，於訓練區域派遣空中兵力，沿海峽中線及防空識別區，結合訓練實施戰鬥巡邏，並由海軍偵巡艦及陸基防空飛彈全程掩護。

國防部表示，同時實施海上聯合偵巡，於海峽中線及台灣周邊海域，結合訓練執行海上區域偵巡，並由空中戰機、陸基防空飛彈、岸置反艦飛彈及海巡艦艇掩護。

國軍也同時實施地面部隊戰備偵巡，地面戰備部隊結合地境責任區域，對重要軍事防護目標及關鍵基礎設施實施戰備偵巡，強化區域聯防機制，提升應變制變、反恐應援戰力整備。

國防部也表示，三軍部隊結合漢光演習、基訓測考及各類演訓時機，於作戰現地實施應急作戰、戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛及戰力整補等防衛作戰演練，使官兵了解作戰計畫、熟悉戰場環境並落實戰場經營。

中共 共軍 國軍 國防部 海峽中線 漢光演習 邱國正 飛彈

延伸閱讀

國軍抗擊共軍撐多久 邱國正：五星旗未插國防部仗白打

國防部：18架共機昨進入我北、西南、東部空域

共軍與北約「安全政策對話」北京登場 討論地區形勢

中共常態化對台侵擾威脅 國防部：強化備戰

相關新聞

因應共軍海空侵擾 國防部：防空、反艦飛彈待射應處

國防部今日表示，因應共軍海空侵擾，國軍依經常戰備時期突發狀況處置規定，對逾越海峽中線進入我海、空應變區的共軍機、艦，實施...

美軍特種部隊協訓國軍 外交部：美對台安全承諾非常堅定

外交部今天指出，美方對台安全承諾堅定。有關美國跨黨派議員提案敦促美國國家航空暨太空總署（NASA）與台灣合作，外交部說，...

邱國正定義中共在地協力者 為造謠、鼓吹及無善意者

國民黨立委徐巧芯今天質詢國防部長邱國正，難道關心金廈海域快艇翻覆事件，認為海巡署有責任的，都屬中共在地協力者嗎？邱國正表...

東碇島中共漁船沉沒 周美伍：准中方人員馳援但禁登島

國防部長邱國正上午表示，海軍支援海巡，有重要界定原則，就是武裝對武裝，只要對方沒有用軍事裝備，國軍不宜介入執法。

邱國正：美援台軍品屬庫存但堪用 儲存運用已同步在做

針對美國無償軍援台灣的款項及軍品，國防部長邱國正上午在立法院表示，「是庫存的，但絕對堪用」，裝備儲存運用已同步在做。立委...

美軍特種部隊駐紮台灣 邱國正：屬於交流範疇

外媒報導，美國啟動與台灣軍事合作，美陸軍特種部隊駐紮。國防部長邱國正今天表示，國軍與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。