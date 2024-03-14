美軍特種部隊協訓國軍 外交部：美對台安全承諾非常堅定

外交部今天指出，美方對台安全承諾堅定。有關美國跨黨派議員提案敦促美國國家航空暨太空總署（NASA）與台灣合作，外交部說，對於美國國會友人再次不分黨派，支持台美各項領域深化合作表達歡迎與感謝。

美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國啟動與台灣的重大軍事合作，包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑。

對於美軍協助訓練國軍部隊，外交部北美司長王良玉表示，美方基於台灣關係法及六項保證，對於台灣安全承諾非常堅定，但對於具體內容，外交部沒有進一步資訊。

有關眾議員要求NASA在民用太空事務與台灣攜手合作，王良玉說，這個內容支持台灣太空發展，指示NASA與台灣在衛星與探索太空、大氣及氣象計畫等互惠的領域合作，對於美國國會友人再次不分黨派，支持台美各項領域深化合作表達歡迎與感謝。