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東碇島中共漁船沉沒 周美伍：准中方人員馳援但禁登島

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正(右一)上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。圖/取自立法院直播
國防部長邱國正(右一)上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。圖/取自立法院直播

國防部長邱國正上午表示，海軍支援海巡，有重要界定原則，就是武裝對武裝，只要對方沒有用軍事裝備，國軍不宜介入執法。

今天清晨金門東碇島僅1.07浬發生的大陸漁船沉沒事件，邱國正說，國防部展開聯合情監偵系統加以監控，此事單純屬於人道救援，我方給予協助。海巡署長周美伍表示，我方可准大陸救難人員到事發現場，但僅限海面，不會准予登上東碇島。

邱國正上午列席立法院外交國防委員會，國民黨立委馬文君質詢，國軍如何與海巡共同應處中共灰色地帶作戰。邱國正表示，國防部與海巡署如何互相搭配，平常有協定規定海軍在什麼狀況下前往支援，但支援有個界定，除非他有武裝，我們武裝對武裝。有軍事動作，海軍來負責。

他說，海軍與國防部平常都有聯繫，會依據狀況提有效果的防處，但只要對方沒有用軍事裝備，國軍不宜介入執法，這與軍事作戰完全不同，國軍謹慎面對。

有關東碇島大陸漁船沉沒事件，周美伍表示，今晨6時2分海巡署接獲國搜中心通知，東碇西南方1.07浬水域，我東碇島禁限制水域內0.3浬位置後翻覆，請我方提供救援協助，初期通知是有5名漁員在船上，全部落海，船隻半沉，我派出24小時線上35噸艇救援，自料羅港再派遣兩艘100噸，一艘35噸艇，7時20分左右前後，到達東碇水域，我方現已有6艘船在現場。

他說，原大陸告知船上有5人，經向滄洲確認，目前確認是6人，再向福州救援單位確認後，確認是6位。我方現已救起兩名生還者，發現兩名罹難者，其中一位由東碇守備部隊發現，下去救援，但已罹難，由陸方搜救艦帶走，他隨即通知守備部隊，前往岸際搜索。失事船離東碇島岸際不到1浬，主觀判斷用高倍望遠鏡看，是可以看到這些船員。目前尚有兩人下落不明，正與陸方共同協助。海巡潛水員已下潛到船艙內察看。

民進黨立委林楚茵質詢，國軍是否全程監控。邱國正表示，國軍在灰色地帶與事件而言，這種顧慮不是不可能，但國軍沒有認定，要保持監控與情報交換，國軍與海巡聯合情監偵皆啟動監控，東碇島防區官兵也納入，在沿岸搜尋。確定此事是人道救援，我方給予協助。

民進黨黨立委王定宇說，傳有中共公務單位透過無線電喊話，要求登上東碇島搜索，陸軍司令部參謀長陳建義否認此事。

國民黨立委王鴻薇指出，若此船擱淺在東碇島外，我方會否同意中方勘查船體。周美伍說，此船目前位於西南0.05浬位置，只剩一個桅桿在水面，基於人道，會同意救難人員到現場，但僅限海面，不會准登島。

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