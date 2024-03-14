邱國正：頭上像孫悟空有個箍 做不好會頭痛

國防部長邱國正日前一席「睡不著覺論」，也引起國台辦的評論，他上午在立法院表示，基於軍人責任的概念，其實他自民國58年進軍校後他就沒睡好覺過；他說，軍人只要在主要的位置上，頭上就會像有孫悟空的箍，做不好頭會痛的；他建議外界不要對此無限上綱。有媒體問他，520後會不會再看到他，邱國正直言，不能說樂意。

邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。他會前並接受媒體訪問。

對於美軍特種部隊常駐台灣，邱國正表示，他多次表達，國軍建軍備戰，總有盲點與缺點，要與友好團隊或國家作交流，交流是互相觀摩，探討改進方式，學習長處，這是固定的，沒有說要買這個那個，不見得要因此買什麼，是交流的範疇。而友盟給我們很好的參考，交流中對我提出建議。

對於政壇盛傳說邱國正的發言是自走砲，他說，並沒有哪個人向他這麼講。也有媒體詢及國台辦宣稱若要睡得好答案就在台灣，不要搞台獨。邱國正回應說，一個睡不著影響到這樣，他沒想到。他要說明軍人責任的概念，他民國58年進軍校後他沒睡好覺過，就是因為責任，但他並沒有因此而抱怨，這叫責任。

邱國正說，他曾向軍中同仁比喻，只要在主要的位置上，頭上就像有孫悟空的箍，做不好頭會痛的，有一個責任扛在那邊，常在擔憂、思考有無克盡責任，自然影響睡眠，但他們會調整。他說，他身體還OK，但長久如此，身體會好嗎？外界不要將此議題無限上綱，軍人經常如此，惟恐責任沒有做好，對不起國人。

對於共機逾越海峽中線，邱國正表示，為什麼當初說中線對我方很重要，因為上面畫設許多訓練區，共機過來後我們許多訓練空域遭壓縮，都沒有了。但國防部對此節，將共機侵擾轉化成訓煉，當正面來看，是訓練的助力。

有媒體詢問，520後還不會看到部長？邱國正直言：不能講樂意。