國防部：18架共機昨進入我北、西南、東部空域
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，昨日有18架共機逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，國軍嚴密監控與應處。
國防部表示，3月13日6時至3月14日6時止，國軍偵獲共機26架次、共艦10艘次，持續在台海周邊活動；其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域的共機有18架次。
國防部說，國軍用任務機、艦及岸彈系統嚴密監控與應處。
國防部同時監控到，昨晚西昌衛星發射中心向西太平洋發射1枚運載火箭。
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