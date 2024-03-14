海巡證實 3陸船進苗栗6浬領海

三艘中國漁船本月六日違法在苗栗外海捕魚，海巡署副署長張忠龍昨天在立法院內政委員會證實，三艘漁船進入苗栗外海領海內六浬。海巡署中部分署長王正信表示，海巡署從頭到尾都有雷達監控，當時因為海象太差撤回海巡艇，通報宜蘭艦趕往現場，兩艘自行離開，一艘遭驅逐。

內政委員會昨邀海委會官員業務報告，民進黨立委王美惠關心陸漁船進入我限制海域情況。王正信表示，六日當天上午七時許，三艘中國漁船進入十二浬時，海巡署就已經全程監控；下午二時許，三艘中國漁船進入到六浬，海巡署接獲漁民報案後，派遣一百噸海巡艇前往驅離，但因海象惡劣，考量安全問題，要求海巡艇撤回，同時通報在西北海域執勤的宜蘭艦趕往現場驅離。隔天兩艘漁船在大潭外海脫索離去，持續往北的一艘漁船則遭宜蘭艦驅離。

此外，中國清淤船疏濬劉五店航道，航經金門禁限制海域，遭我方驅離，引發外界關注。國民黨立委楊瓊瓔昨天質詢，中方清淤船到底能否進入金門限制海域？海委會副主委周美伍回應，對岸水道疏濬是每三年一個周期，這次周期是二○二二年到二○二四年，是正常的疏濬。

周美伍強調，清淤船不是不能進入，但是要經過報備，這次就是沒有報備；而我方驅離的同時，也告知對方，可以經由對方的管道，向金門航管單位報備。