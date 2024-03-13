台東外海共艦出沒？海鋒大隊飛彈發射架升起 遊客緊張

海軍「海鋒大隊」反艦飛彈車隊上周才出現在台東市區街道，今早出現在海濱公園內，其中4輛飛彈車還對著海面升起飛彈發射架，讓路經遊客也跟著緊張，不曉得是發生什麽事。台東接連幾天軍方動作令民眾匪夷所思。不過，軍方對此不做回應，只表示請國人不必恐慌，繼續支持國防。

「看到軍方這麼大陣仗，不緊張也難！」台北黃小姐說，早上走海濱公園就看到一堆穿軍服背槍的阿兵哥跑來跑去，走到一處空地才看到幾個龐大的裝備，還有幾個貨櫃箱子還慢慢升起來，感覺有事情發生，很多人在看。

今天上午有民眾發現疑為軍方的車輛陸續停在市區海濱公園旁的空地上，這些車輛確認就是上周才出現市區街道的海軍「海鋒大隊」反艦飛彈車隊，不過消失幾天後，今天又出現台東，但這次是所有車輛出現在市區旅遊景點內。

共7輛飛彈機動發射車組停靠海濱公園，其中4輛飛彈車還對著太平洋海面升起飛彈發射架，讓人聯想是不是又有中共機艦出沒東部海域，國軍依例飛彈追監處置。不過，軍方對此不做回應，只表示請國人不必恐慌，繼續支持國防。

軍事專家表示，海鋒大隊可24小時監控共軍動向，且機動性相當強，可隨時轉移陣地，連續實施反擊，對中共船艦威脅很大，這幾天接連出現台東海濱，有可能是例行性戰術演練，但不排除追監中共機艦。