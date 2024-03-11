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柏鴻輝：敵進入12浬領空領海目標 都能打下來

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告，國防部副部長柏鴻輝(右)也列席備詢。圖/取自立法院直播
國安局長蔡明彥上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告，國防部副部長柏鴻輝(右)也列席備詢。圖/取自立法院直播

國防部副部長柏鴻輝上午指出，按國際法，任何國家擁有自衛權，依我方軍力部署，任何進入12浬領空領海的目標，都能打下來。國軍戰備規定非常清楚，我方有識別目標敵意的機制。

柏鴻輝列席立法院外交國防委員會，國民黨立委賴士葆質詢，國防部長邱國正上周提及只要大陸航空、海航實體越界，就採行第一擊，要求國防部說明越界的定義。

柏鴻輝表示，這項定義明顯是依國際法定義的領空領海，12浬是領海區或領空區，進入這個區域，就叫越界。

賴士葆問，逾越海峽中線算不算越界？柏鴻輝說，國際法規定任何國家只要超過12浬，24浬鄰接區等，我們都要管，國軍情監偵單位都會先對目標進行廣播，而後進行攔截，處置時，目標若不聽從，我方就會採取驅離動作。

柏鴻輝表示，若敵機艦進入我12浬領空領海內，按聯合國憲章第51條規定，世界各國都能行使自衛權。全世界各國有很多措施，作戰手法都一樣，依我方軍力部署，進入12浬目標都能打下來。

賴士葆說，若對方飛錯了，也要打嗎？國安局長蔡明彥表示，國防部會有一個識別的機制，會有聯合指揮系統，也會看現實的狀況，這是一個原則。柏鴻輝指出，國軍戰備規定非常清楚，對方戰機若進入到我12浬領空，我方就近攔截時，對方若沒敵意，就要須搖擺機翼，或丟棄彈艙，我方必須要視目標飛機彈艙門是否打開，如果對方攜帶飛彈，繼續往我方本土方向走，即有敵意，空軍就要視同威脅，會開槍示警，世界各國也有用火焰彈示警的前例。

國軍 國防部 賴士葆

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