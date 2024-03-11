【即時短評】國防部 國安局兩岸情勢各自表述 人民要信誰？

國安局長蔡明彥今天到立法院外交及國防委員會被問到兩岸情勢，一派鎮定的說，目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢持續升高，或有任何違常情況。對比國防部長邱國正數天前在同一場合表示，兩岸敵意螺旋不斷升高，萬一擦槍走火，就可能起戰端，他為此一直很緊張，坦言因此睡得不好。

此外，為了因應中共無人機、海巡艇等頻繁越過金門、馬祖前線禁止、限制海域的「灰色地帶」攻勢，國防部還因此修改了「第一擊」規定，但邱國正強調是從「軍事」著眼，而非「政治」著很，指軍人料敵從寬，從軍事癥候去分析，強調「軍人要了解政治而不干預政治」。

諷刺的是，蔡明彥今天在立法院稱「兩岸情勢無違常」，從字面上看，同樣也是從「軍事」角度出發。蔡明彥說，國安局與國防部嚴密監控台海情勢，尤其軍事動態，透過各項情監偵系統與國際友盟，針對中共會否於現階武力犯台的意圖與相關動作，密集討論，「目前沒有看到任何情資顯示台海情勢緊張情勢持續升高或有任何違常情況」。

同樣是從「軍事」著眼，蔡明彥的談話還綁定「國防部」，卻不知蔡明彥看到的情資是不是比邱國正看到要多、要廣，讓邱國正的「料敵從寬」反而顯得是「窮緊張」。

或許，蔡明彥多看到的部分，正是邱國正所缺乏的「政治」素養，有蔡明彥掛保證，邱國正今天應該能夠安心睡個好覺了。只是，蔡明彥多了政治視角的「兩岸情勢無違常」，國防部與國安局對兩岸情勢研判出現各自表述，會不會反讓2300萬人民反而睡不著覺了，人民要相信誰的話?