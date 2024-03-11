邱國正憂兩岸情勢失眠 蔡明彥卻老神在在

對於兩岸情勢緊張，國防部長邱國正在立法院答詢時說，每天提心吊膽，睡不好，調整國軍第一擊的要件。國家安全局局長蔡明彥今天院說，目前沒有看到任何情資顯示台緊張情勢持續升高，或有任何違常狀況。國安局與國防部兩者看法差很大，顯得蔡明彥對兩岸情勢，老神在在。

2月14日發生海巡艇撞翻大陸越界漁船事件事件，兩名大陸漁民喪生，我方與陸方多次協商談判，陷入僵局。邱國正3月7日在立法院說，兩岸狀況嚴峻，每天提心吊膽的，睡得不好，一個處理不當，很擔憂擦槍走火，要慎戰，我方不宜貿然挑起任何戰端。

邱國正也調整國軍第一擊要件，他表示，國軍以往認為第一擊是對方開砲開槍，我方才會實施第一擊，現在第一擊的界定，只要有實體，不管航空或海航實體踰越規矩，第一擊就會當作反制。

3月8日邱國正再次到立法院答詢，他說，金廈海域爭議事件限制水域等狀況，將納入國際武裝衝突法的交戰規則（RoE）討論，未來若有外來物如無人機、無人艦等，逾越我方領空、領海，該警告，該喊話，該打訊號彈就做，讓他們知道我們已經注意到，會有應對方法。

邱國正在立法院頻頻傳遞兩岸瀕臨危機，向各界示警意味濃厚，總統府、國安高層連日噤聲不語，蔡明彥今天卻在立法院說，目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢有持續升高，或有任何違常狀況。

兩者對照下來，國安會、國防部兩單位對台海情勢研判天差地別。