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防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

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邱國正憂兩岸情勢失眠 蔡明彥卻老神在在

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國安局長蔡明彥上午出席立法院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢，對立委關切兩岸情勢，稱「目前沒有看到任何情資顯示台海情勢緊張情勢持續升高或有任何違常情況」。記者林伯東／攝影
國安局長蔡明彥上午出席立法院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢，對立委關切兩岸情勢，稱「目前沒有看到任何情資顯示台海情勢緊張情勢持續升高或有任何違常情況」。記者林伯東／攝影

對於兩岸情勢緊張，國防部長邱國正立法院答詢時說，每天提心吊膽，睡不好，調整國軍第一擊的要件。國家安全局局長蔡明彥今天院說，目前沒有看到任何情資顯示台緊張情勢持續升高，或有任何違常狀況。國安局與國防部兩者看法差很大，顯得蔡明彥對兩岸情勢，老神在在。

2月14日發生海巡艇撞翻大陸越界漁船事件事件，兩名大陸漁民喪生，我方與陸方多次協商談判，陷入僵局。邱國正3月7日在立法院說，兩岸狀況嚴峻，每天提心吊膽的，睡得不好，一個處理不當，很擔憂擦槍走火，要慎戰，我方不宜貿然挑起任何戰端。

邱國正也調整國軍第一擊要件，他表示，國軍以往認為第一擊是對方開砲開槍，我方才會實施第一擊，現在第一擊的界定，只要有實體，不管航空或海航實體踰越規矩，第一擊就會當作反制。

3月8日邱國正再次到立法院答詢，他說，金廈海域爭議事件限制水域等狀況，將納入國際武裝衝突法的交戰規則（RoE）討論，未來若有外來物如無人機、無人艦等，逾越我方領空、領海，該警告，該喊話，該打訊號彈就做，讓他們知道我們已經注意到，會有應對方法。

邱國正在立法院頻頻傳遞兩岸瀕臨危機，向各界示警意味濃厚，總統府、國安高層連日噤聲不語，蔡明彥今天卻在立法院說，目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢有持續升高，或有任何違常狀況。

兩者對照下來，國安會、國防部兩單位對台海情勢研判天差地別。

國安會 立法院 邱國正

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