國安局長蔡明彥：未見台海緊張情勢持續升高或違常

國家安全局長蔡明彥上午表示，國安局和國防部嚴密監控台海情勢，尤其軍事動態，透過各項情監偵系統與國際友盟，針對中共會否於現階段武力犯台的意圖與相關動作，密集討論，目前沒有看到任何情資顯示台緊張情勢持續升高，或有任何違常狀況。

蔡明彥上午列席立法院外交國防委員會，他表示，中國大陸兩會在過程中，在政治上重新定位角色，變成維護及領導、貫徹黨中央領導的角色，國務院的角色會變得限縮，經濟上是唱響經濟理論，即中國現化代模式，將未來經濟施政重點，聚焦在新質生產力的推動，這方面我們可見中共在經濟上，面臨許多不確定因素，這是今年兩會主要討論重點。

蔡明彥說，在兩岸政策上，還是依和平統一的路徑，希望反獨促統。兩會在大陸領導人習近平強人政治主導下，兩會功能是行禮如儀，僅作政策宣示的角色，沒有實質作用。

蔡明彥表示，國安局和國防部嚴密監控台海情勢，尤其軍事動態，透過各項情監偵系統與國際友盟，針對中共會否於現階段武力犯台的意圖與相關動作，密集討論。目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢有持續升高，或有任何違常狀況，國安局會依照喻令應處，避免情勢升高，影響台海情勢穩定。

對於未來人事動向，蔡明彥說，5月20日前，他會做每一天的工作，5月20日之後，尊重新任總統職權與規畫，他是現任政府成員，不適合對下任政府有任何臆測與評論。

至於立法院推動推動不在籍投票，蔡明彥表示，不在籍投票暂國外有很多作法，但推動規畫過程中，也有很多安全顧慮，國安局會提醒通訊投票有無資安疑慮，國人在境外尤其在中國大陸要做遠距投票，投票意志會否受到干擾，推動過程中，國安局會加以提醒。是否否排除中國大陸？他說，尊重相關部會討論，有需要國安局提供意見，會提供專業意見提供評估。