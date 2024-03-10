兩岸觀策／讓邱國正擔心的 還有軍紀敗壞

國防部長邱國正是民進黨政府中少數積極認真的閣員，最近他表示，兩岸關係近來局勢嚴峻，隨時可能擦槍走火，讓他睡不好。其實讓部長擔心的還有國軍部隊在「第一擊後」，有無堅強的戰力和堅定的信心應對後續。

邱國正近來在立法院的答詢屢成焦點，他談到「第一擊」的定義，稱以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但隨著時空環境的改變，現在只要共軍航空器或海航實體逾越界線，國軍就視為第一擊，將授權第一線指揮官對侵入領空領海的機艦「反制」，例如無人機侵入就擊落。

面對敵人的挑釁與侵犯，各國都有一套因應反制的措施，邱部長的宣示與應處之道是一名軍人應有的職責，但「第一擊」之後，就從接戰技術層面上升到兩岸軍事與政治全面的攤牌。

意即接下來我們與中共周旋到底的信心和決心有多大、多強的問題，這包括了軍隊的士氣與應戰能力，還有民眾的支持決心。

就前者言，國軍的戰鬥力與士氣到底如何，眾說紛云，前陸軍總司令陳廷寵兩度說國軍戰力是零，因為沒有中心思想，訓練也不扎實。陳廷寵的說法或許言過其實，更多應是恨鐵不成鋼的批評。

國軍買了一堆美製新式武器，各接裝部隊的訓練與運用是否已形成戰力，外界並不清楚，倒是對國軍近來屢屢出包印象深刻，除遍布各軍種的共諜案，國軍八天出現五起自傷案外，盜賣槍彈、少校種大麻、以下犯上聚眾鬥毆，以及少將吻女上校、多起不倫戀等，種種離譜的軍紀敗壞案，恐怕也讓邱國正氣到睡不著。

軍紀是軍隊的命脈，有嚴格的軍紀，賞罰分明，加上訓練嚴格，對國家忠誠、臨危不亂、不臨陣脫逃，才是真正具有戰鬥力的部隊。沒有軍紀要如何打仗？以此標準來看，現時的國軍還真讓人擔憂。

就後者看，從政府與民間歷年多次的民調，即便多數台灣民眾討厭盛氣凌人的中共政權，但仍希望兩岸維持和平相處，不願看到兩岸開戰。民眾不願兩岸開戰的心態是複雜的，可能擔心兩岸生靈塗炭、經濟被毀，也可能擔心國軍守不住、自己家園不保。他們多屬於理性的現實群眾，不台獨冒進、不過分刺激大陸。

再看對岸大陸，今年的人大與政協（兩會）上，大陸總理李強與政協主席王滬寧只提「祖國統一」未提和平，一度引人關切，但隨後的總書記習近平與外長王毅還是提到了「和平統一」等字眼，代表大陸盡最大努力爭取兩岸和平統一的政策應未改變。

在邱國正稱兩岸瀕臨動武狀況後，總統府、國安單位、陸委會等迅即降溫，邱太三還談笑風生，眾高層咸認當前台海局勢可控，看不出共軍有立即犯台的跡象。股票是最能反應政經局勢的測溫計，台股近來屢創新高觸及二萬點，占有台股市值四成的外資，有什麼風吹草動早就外逃，準此，各界確無需過度擔心。

但兩岸這種「冷和」關係是否繼續持續下去，彼此不交流還能維持多久，是五月以後賴政府的燙手山芋。金廈水域已被大陸「沒收」，習近平在兩會指示解放軍要統籌海上軍事鬥爭準備；解放軍海軍政委袁華智上將證實正在建造第四艘航母，皆在應對未來美國介入台海戰事。

大陸希望兩岸和平統一，甚或是不戰而屈人之兵的「和平」統一。即便不是現在，台灣也將面臨大陸步步的緊逼。不過，那時邱部長早已告老還鄉，換別人夜難眠了。