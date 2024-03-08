募兵成效「超英趕美」？ 藍委揭1數據 籲國防部別自欺欺人

國內募兵成效，國防部強調「超英趕美」形勢大好，立委馬文君表示，部隊編現比每況愈下，憲兵202指揮部自戕事件就被爆是因為部隊缺人，勤務業務兩頭燒導致。她質疑，國防部有沒有將正確的資訊，告知國防部長邱國正、國安高層，乃至於蔡總統？還拿這些美化數字到國會來唬弄立委，誤導社會。

馬文君說，根據國防部最新業務報告，人才招募達標，去年計畫招募18800人，結果募到18900員，整體達成率是「超過100分」，高達101.1％。她認為，實際現在募兵困難，國防部卻指示以數據自欺欺人，粉飾太平。

因為，立法院預算中心去年所做的預算評估報告，2023年6月底，國軍總兵力15萬5218人，是2018年以來新低，大部分的戰鬥部隊，「編現比」都不到八成，一列出來，怵目驚心。陸軍、海軍各部隊編制都是嚴重不足，空軍狀況稍好，但防空暨飛彈部隊也是缺員。

她也接到許多國軍弟兄陳情，依法合規申請轉調單位，卻被原單位以缺人為由，用盡各種方式阻礙，部隊編現比每況愈下，缺士兵、缺士官、甚至缺軍官，就是不缺將軍，而比募兵困難更嚴重的問題，是軍方自欺欺人，粉飾太平。

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