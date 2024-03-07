邱國正稱國軍「第一擊」要件改變！學者：恐遭對岸曲解 應速補充

針對國防部長邱國正7日上午回應立委質詢時表示，「國軍已將第一擊的要件改變」。國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，邱國正應該是要表達在海峽中線默契已遭中共片面推翻的新情勢下，國軍對何種狀況發生時才能開火的規定也隨之作出相應的調整；但使用「第一擊」這個名詞其實並不十分正確、甚至還可能遭有心人士惡意曲解，建議國防部與國安單位盡快做出補充說明。

揭仲指出，所謂「第一擊」（first strike），最早是對冷戰時期美蘇兩強核武運用方式的描述，是在敵方動用核武前，就對敵方核子能力發動攻擊，以摧毀敵方的核子武器或投擲核武的設施，使其無法還擊。因此，「第一擊」這個名詞在軍事上，其實具有「先下手為強」，甚至是「在未實際遭受攻擊的情況下，預先對敵軍控制範圍內的軍事設施發動攻擊」的意涵，高層官員在使用時還是應該小心謹慎。

揭仲說，邱國正應該只是強調當中共已片面推翻海峽中線默契，並派軍機常態化越過中線的新現狀下，倘若發生中共航空與航海實體，在不遵從我方指示的情況下，硬闖入我方領空、領海時，國軍可依照國際通用的方式，在一定的條件下開火制止；是一種我方領海領空已遭侵犯時的處置動作，且第一時間僅以實際進入我領海領空的航空與航海實體為射擊目標，未必會馬上對我領空領海範圍內的共軍機艦發動攻擊。因此，邱國正用「第一擊」來描述，並不十分正確，甚至已有誤用之虞。

揭仲表示，邱國正用「第一擊」，可能會被中共有心人士故意扭曲為：我方有意在未遭受侵犯的情況下，就先對中國大陸沿海，甚至中國大陸陸地的共軍目標先發動打擊，建議國防部與國安單位盡快做出補充說明，加以澄清。

揭仲也說，國軍固然可考慮在某些情況下，授權現地國軍單位運用武力制止入侵我領海領空範圍的中共航空或航海實體，但後續行動還是要有所區分。例如入侵的是商用無人機或軍機，是單機、單艦入侵還是大編隊進入，與大陸內部有無出現大規模部隊動員集結等，不能一概而論。