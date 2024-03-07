邱國正：中共空飄氣球降低至可視範圍 地面部隊須擊毀

國防部長邱國正今在立法院表示，國軍面對中共空飄氣球，若目標降低高度到可視範圍內，地面部隊就要將之擊毀拿下。

邱國正今天列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，對當前海巡在金廈水域面臨的情勢，有立委詢問他是否曾給海巡或海軍任何指示？邱國正表示，他並未向海巡有任何指示，但平常交流時曾有溝通，他向軍方同仁講的話，也在某些海巡幹部碰面時強調，國軍建軍與備戰是不一樣的，建軍是未來打什麼仗，要籌獲或產製什麼武器裝備，但現在面臨到的都是備戰狀況。

他說，現在有狀況，要怎麼處理，如何應對，很多地方都改變了，可能會遇到的狀況，平常入須要列進去，對方改變，我們要推想，但設想不是他部長來想，而是第一線執勤人員，如在雷達觀通當中，看到以前沒有的狀況，要列出來，大家討論，列為訓練一環。

立委同時關切國防部不斷矛布中共空飄氣球擾台的情資，邱國正說，國防部一直在監控空飄氣球，據研判都是探測溫度、風向用的探空氣球；立委追問美國曾以飛彈擊落中共空飄氣球，邱國正則稱，美國有其著眼，國防部則是告知民航局，地面部隊也要看，如果氣球降下來到我們（目視）範圍以內，該要擊毀或拿下、撿拾，都會作為敵情研判很好的資料。

但據國防部發布中共空飄氣球資料，目標飄流高度多在1萬呎以上，非目視可及。但確有數枚氣球是在飄過本島上空時消失。