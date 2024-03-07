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編成新興守備兵力 憲兵重新進駐北市辛亥營區

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正。圖／本報系資料照
國防部長邱國正。圖／本報系資料照

憲兵指揮部今天說，為編成新興兵力，憲兵重新進駐台北市文山區辛亥營區。由於槍砲與彈藥進駐驚動居民，國防部長邱國正允諾妥處，向地方溝通說明。

邱國正上午列席立法院外交國防委員會，國民黨立委賴士葆質詢，北市文山區一帶選區的空軍數公頃閒置用地，憲兵近期開始搬進去，準備要成立一個500人的憲兵營，當地原是空軍不要用的空營地，現在憲兵車輛、槍械、砲彈、油料要進來，開始準備要打仗了嗎？

憲兵參謀長呂正方說，辛亥營區是配合新興兵力編成，進行規畫進駐。兵力規模不到一個營。邱國正表示，軍方物資進駐，不是要打仗，不然槍砲就進駐了，憲兵會向地方報告，他會妥處。

據了解，辛亥營區位於台北市辛亥捷運站前，原駐空軍台北通訊大隊，也駐有部分憲兵部隊，空軍完成公館營區整建後，空軍與憲兵部隊遷調離開，當地因淹水問題，部分營地興建洩洪池功能的公園。憲兵指揮部將新成立兩個守備營，部分兵力重新進駐辛亥營區。

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