國防部長邱國正：敵大我小、敵強我弱 絕不軍備競爭

國防部長邱國正上午說，中共軍費百分比，的確上升很多，但我方絕不軍備競爭，因敵大我小，敵強我弱。我們會強化訓練等各方面，因應軍購延宕，將調整國軍十年建軍構想的作法。

邱國正上午列席立法院外交國防委員會，他表示，中共軍費百分比，的確上升很多，持續增加，人維費，裝備多，事屬必然。對我國而言，我們就投資，任何軍費投資一定要考量幾個因素，一為敵情嚴峻，二是財力國力，但絕不作軍備競爭，沒有必要，因敵大我小，敵強我弱，從人員武器裝備就能看得出來，這是事實，我們會強化訓練等各方面。

至於軍購延宕，他說，不管是國外採購的困難度，或十年建軍構想，他想十年還不夠，必須提前，現在已經在做了，目前進展都還順利，許多民國115年、116年才能獲得的裝備，已不會這麼慢，經過長久努力，一切都按照進度走，不會有這個問題。

國防部副部長徐衍璞出席新加坡航展與軍火商溝通，是否因應軍購延宕問題，邱國正說，航空展是年度會派人去，碰到哪些人，是必然會有，但當中沒談到武器獲得，但有關廠商，我方的確會加以催促，我方參加航空展主要目的，是爭取參與各種活動的機會，其他是附帶的。