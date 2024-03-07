台灣巴勒斯坦行動陣線弔自焚美軍 籲勿當種族滅絕幫凶

25歲美國空軍艾倫·布許奈爾（Aaron Bushnell）2月25日在以色列駐美大使館外自焚身亡，死前高喊解放巴勒斯坦、不願再做種族滅絕幫凶。台灣巴勒斯坦行動陣線今天在美國在台協會（AIT）台北辦事處前為布許奈爾哀悼，要求美國政府立即停止援助以色列在加薩的種族屠殺。

台灣巴勒斯坦行動陣線今在AIT台北辦事處舉行默哀議式，成員手拿白花沾紅墨水象徵染血，表達訴求。台灣巴勒斯坦行動陣線成員黃喆亮致詞呼籲美國立即停止援助以色列在加薩的種族屠殺，包括撤回航母、戰機、導彈及軍隊等；AIT立即停止媒合美國軍火商、以色列軍火商與台灣廠商的發展合作業務，籲美國應支持聯合國安理會的人道主義停火決議。

台灣巴勒斯坦行動陣線指出，去年10月起，以色列以反恐為由，對加薩地帶進行殘酷攻擊，造成數萬平民死亡，7萬人受傷，其中包括大量婦女和兒童；這場持續的屠殺導致加薩地帶近50萬人面臨飢荒和死亡威脅，90%的5歲以下兒童患感染疾病。

台灣巴勒斯坦行動陣線表示，根據聯合國1948年防止及懲治滅絕種族罪公約（CPPCG）對種族滅絕的定義，這種行為符合對「全面或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」的界定。但美國政府卻持續提供戰機、導彈等軍事援助支持以色列，還兩次在聯合國安理會否決對加薩的人道主義停火決議。

台灣巴勒斯坦行動陣線批評，美國利用自己的外交勢力，把整個東亞都捲入它的軍火生產鏈、以及以美國為首的全球戰爭機器當中；台灣、日本、南韓是美國和以色列的軍武代工國，所生產的武器或武器零配件本應用於自我防衛和抵禦入侵，如今卻使用於加薩屠殺，作為殺戮巴勒斯坦平民、婦女與兒童的殺人兇器，因此台灣巴勒斯坦行動陣線會選擇到AIT台北辦事處前抗議。