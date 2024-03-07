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陸否認「海峽中線」存在 美指陸挑釁：與台對話、停止施壓

聯合報／ 國際中心／綜合報導
大陸國防部發言人張曉剛29日說，根本不存在所謂的「海峽中線」。（取自大陸國防部網站）
大陸國防部發言人張曉剛29日說，根本不存在所謂的「海峽中線」。（取自大陸國防部網站）

中國大陸國防部日前否認「海峽中線」的存在，美國國務院五日對此指出，北京持續在台灣海峽採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變台海現狀。美國並呼籲北京停止對台灣施壓，與台灣展開有意義的對話。

中國大陸國防部發言人張曉剛上周在記者會被問到，美媒常炒作大陸在台灣周圍部署軍艦、軍機，且軍機經常踰越「台海中線」的看法，張曉剛重申中國對台主權，並指「兩岸根本不存在所謂的『海峽中線』」。

不具名的美國國務院發言人五日以背景說明回覆中央社詢問，該名發言人指出，國務院注意到大陸國防部發言人的評論，同時也提出美國相關立場。

該名發言人指出，美國持續呼籲克制、勿改變現狀，這個做法數十年來確保了台海以及整個亞太地區的和平與穩定。這不只是美國長期以來的利益，也是全球關注的問題。

這名發言人表示，北京持續在台海採取挑釁行動，顯示其試圖單方面改變現狀，「我們敦促北京停止從軍事、外交和經濟上對台灣施壓，而與台灣展開有意義的對話」，這與美國長期以來的「一中政策」一致，兩岸分歧必須通過和平方式解決。

北京 台海 美國

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