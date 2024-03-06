美對台軍購延宕 國防部：美國老虎小組將優化軍售執行

面對美對台軍購交付長期的延宕，國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建的目標，提升國軍防衛韌性。美國老虎小組(TIGER Team）將優化對台軍售執行。

國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國防部在報告內容中表示，美國會於「2023財政年度國防授權法(National Defense Authorization Act」中納入「強化台灣韌性法 (Taiwan EnhancedResilience Act, TERA) 」專章，是繼「台灣關係法」 確立軍售援台政策後，內容最為具體且提供更多對台援助的美國法律，美國會訪團於法案生效迄今，已多次來台與國防部面對面溝通，了解執行窒礙及我方需求，並綜合所獲意見後透過立法作為，監督美行政部門落實執行。國防部將充分運用此契機，與美行政部門藉由年度對話機制，達成深化雙邊安全合作共識。

國防部說，近來全球軍工業受俄烏戰爭及以哈衝突的影響，國際軍品產能不足導致供需落差，產生美對台軍售延宕的風險。對此，美國務院、國防部及國會已成立專案小組（TIGER Team）優化對台軍售執行，國防部將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建的目標，提升國軍防衛韌性。