快訊

涉販毒交保！北市府女科員狼狽離開北檢 被翻出外型亮麗曾任健身教練

姐、姊分不清？學者揭兩字典故 內外親疏有別「用法差在這」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美對台軍購延宕 國防部：美國老虎小組將優化軍售執行

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
面對美對台軍購交付長期的延宕，國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，示意圖。記者洪哲政／攝影
面對美對台軍購交付長期的延宕，國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，示意圖。記者洪哲政／攝影

面對美對台軍購交付長期的延宕，國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建的目標，提升國軍防衛韌性。美國老虎小組(TIGER Team）將優化對台軍售執行。

國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，國防部在報告內容中表示，美國會於「2023財政年度國防授權法(National Defense Authorization Act」中納入「強化台灣韌性法 (Taiwan EnhancedResilience Act, TERA) 」專章，是繼「台灣關係法」 確立軍售援台政策後，內容最為具體且提供更多對台援助的美國法律，美國會訪團於法案生效迄今，已多次來台與國防部面對面溝通，了解執行窒礙及我方需求，並綜合所獲意見後透過立法作為，監督美行政部門落實執行。國防部將充分運用此契機，與美行政部門藉由年度對話機制，達成深化雙邊安全合作共識。

國防部說，近來全球軍工業受俄烏戰爭及以哈衝突的影響，國際軍品產能不足導致供需落差，產生美對台軍售延宕的風險。對此，美國務院、國防部及國會已成立專案小組（TIGER Team）優化對台軍售執行，國防部將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建的目標，提升國軍防衛韌性。

面對中共區域拒止、反介入、海上封控及三棲快速多點犯台能力日趨完備，國軍針對敵「快速奪取台灣，避免外力介入」的企圖，鎖定敵作戰節奏脆弱點抵消其優勢，透過任務式指揮分散指管及共同作戰圖像，使敵無法速戰速決，而迫其考慮犯台軍事行動的風險，放棄發動戰爭；並以「遠距、精準、機動、無人化及智慧」的不對稱防衛韌性為兵力整建目標，透過重層嚇阻手段，構築多層次防禦縱深，結合美印太戰略強化作戰互通，與民主友盟國家共同應對中共威脅挑戰。

國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報資料照
國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖／本報資料照

國防部 美國 軍購

延伸閱讀

北京否認「海峽中線」存在 美呼籲停止對台灣施壓

美驅逐艦今航經台灣海峽 兩岸金廈水域對峙後首度

少將街邊醉吻女軍官 國防部：斲傷國軍形象及女當事人

國防部：昨有10架次共機逾越海峽中線進入西南空域

相關新聞

國防部：漢光40號電腦輔助指揮所演習 延長為8天7夜

國防部宣布，為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾台模式與敵可能行動，國軍今（2024）年「漢光40號」電腦輔助指揮所演習，攻...

國防部：共軍演練機降突襲台 我作好戰備補給存量調整

國防部表示，中共運用武裝直升機，演練對台關鍵目標遂行突擊及機降打擊行動。而因應共軍軍事威脅，國防部現已完成糧秣、油料及彈...

美對台軍購延宕 國防部：美國老虎小組將優化軍售執行

面對美對台軍購交付長期的延宕，國防部說，將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，...

國軍漢光40號電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗

根據國防部最新規劃，今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，規劃長達8天7夜的攻防對抗推演，有別於近5年漢...

影／鎖定東部海域共艦？神秘國軍海鋒大隊台東街道待命

中國大陸解放軍海軍近年出沒台灣東部海域演訓及航行，對我造成威脅，國軍也派遣機艦及飛彈追監應對。今天台東市區街道，出現鮮少...

唯一軍系立委陳永康 首發質詢獨白關切強化榮醫戰傷醫療

國民黨「軍系」不分區立委陳永康上午首度站上質詢台表示，國家嚇阻力量不僅止於建立在軍事上，最重要的一環則是社會堅韌性。他以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。