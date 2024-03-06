空軍啟動跨子夜飛行訓練 馮世寬：民眾多能諒解空軍

空軍近期將由台南、新竹與花蓮聯隊啟動「跨子夜飛行訓練」，空軍出身的退輔會主委馮世寬上午表示，民眾現在多能諒解空軍，呈現一種可喜的向心力。

馮世寬上午率官員起立法院外交及國防委員會進行業務報告，面對媒體對這項空軍戰機夜航訓練延長政策的關切，馮世寬說，這個早就有了，他們經常半夜起飛，他曾在台南當聯隊長，當地居民告訴他們，晚上9時以後起飛吵到民眾睡覺，現在不會了，民眾一聞起飛，就認為戰機是去做攔截或出任務，包括屏東地區，對飛行員任務家員逐漸諒解，站在軍方這邊。

他說，他在民國82年任聯隊長，有民眾向基地反應希望晚上9時以後停止起降，因為明天要上班小孩要上學，這很合理，但現在不會了，會自已向聯隊反應，現在沒有不同意見，民眾希望飛行員平安出去、平安回來，這就是一種可喜的向心力。