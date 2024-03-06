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空軍啟動跨子夜飛行訓練 馮世寬：民眾多能諒解空軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬上午率官員起立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖/取自立法院直播
退輔會主委馮世寬上午率官員起立法院外交及國防委員會進行業務報告。圖/取自立法院直播

空軍近期將由台南、新竹與花蓮聯隊啟動「跨子夜飛行訓練」，空軍出身的退輔會主委馮世寬上午表示，民眾現在多能諒解空軍，呈現一種可喜的向心力。

馮世寬上午率官員起立法院外交及國防委員會進行業務報告，面對媒體對這項空軍戰機夜航訓練延長政策的關切，馮世寬說，這個早就有了，他們經常半夜起飛，他曾在台南當聯隊長，當地居民告訴他們，晚上9時以後起飛吵到民眾睡覺，現在不會了，民眾一聞起飛，就認為戰機是去做攔截或出任務，包括屏東地區，對飛行員任務家員逐漸諒解，站在軍方這邊。

他說，他在民國82年任聯隊長，有民眾向基地反應希望晚上9時以後停止起降，因為明天要上班小孩要上學，這很合理，但現在不會了，會自已向聯隊反應，現在沒有不同意見，民眾希望飛行員平安出去、平安回來，這就是一種可喜的向心力。

台南 空軍 馮世寬

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