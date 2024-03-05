美驅逐艦今航經台灣海峽 兩岸金廈水域對峙後首度

國防部今天表示，1艘美國軍艦昨天起由南向北，駛經台灣海峽。美國海軍第7艦隊也發布聲明表示，美軍勃克級驅逐艦約翰·芬恩號(USS John Finn DDG-113)」今天由南向北例行性通過台灣海峽。

國防部表示，美艦通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

這是金廈水域發生執法爭議造成兩岸海巡、海警艦艇對峙後，國防部首次發布美艦行經台灣海峽訊息。

【中央社／台北5日電】

中國「兩會」召開之際，美國海軍第七艦隊宣布，芬恩號飛彈驅逐艦今天例行由南向北通過台灣海峽。國防部傍晚回應，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

中國全國政協會議昨天開幕後，全國人大會議今天開幕，中國國務院總理李強在會中提出政府工作報告。在兩岸部分，李強重申堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂；相較去年的報告內容，今年增加了「反對外來干涉」的描述。

美國海軍第七艦隊官網今天隨即宣布，勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）今天由南向北例行性通過台灣海峽。

國防部傍晚發布新聞稿表示，一艘美艦昨天起由南向北，駛經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。