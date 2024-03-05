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陸3艘海警船闖東部海域...沒監控？ 海巡署：派南投艦、通報海軍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
圖為中國海警船示意圖。（美聯社）
圖為中國海警船示意圖。（美聯社）

有媒體報導，大陸3艘3450噸級以上的海警船，2月27日直接駛入我東部24浬鄰接區海域，海巡署當下卻沒有任何海巡艇前往，直到國防部緊急派3075噸的寧陽號飛彈巡防艦前往應處。對此，海巡署澄清，當天有派遣台日海域「南投艦」前往，經廣播要求航離，大陸3艘海警船陸續駛離，報導有誤。

海巡署針對該報導回應，2月27日下午3點50分，運用監控系統發現東部外海有3艘不明目標編隊航行，經與海軍艦戰中心核對，確認「海警2303、2304及2305」等3艘於花蓮港東方53浬（限制水域外25浬）往北航行中。

當下立刻通報艦隊分署派遣台日海域「南投艦」前往預置應處，同時通報海軍艦戰中心請附近巡弋之海軍寧陽艦協處。2月27日晚上10點多，「南投艦」發現該3艘海警船於彭佳嶼東南東方26浬，疑似閃避海面漁網而駛入限制水域，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。

海巡署澄清，該案件均全程掌握，並派遣任務艦應處，並非報導所述「海巡全無艦艇對應」。

南投 海巡署 海軍

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