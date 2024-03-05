陸3艘海警船闖東部海域...沒監控？ 海巡署：派南投艦、通報海軍

2024年2月15日上午，一架DC-8客機現身南台灣上空，飛行高度極低，地面可拍到機身塗裝，是美國航太總署（NASA）的飛機。NASA與我國環境部合作，進行空汙觀測，3月13日可望再度到台灣上空蒐集資料，之後前往泰國。 身為美國初代噴射客機雙雄之一，全球還在飛行的DC-8如今只剩個位數，因此才會引起飛機迷興奮搶拍，但其實39年前DC-8曾引發消費者集體抵制，也成為台灣消費者權益史中，重要的里程碑之一。...

2024-03-05 07:30