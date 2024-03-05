兩岸敵意螺旋升高 邱國正：我怎麼不擔憂？

國防部長邱國正今早到立法院備詢，受訪時表示，國軍訓練、建軍都會因應敵情變化做調整，坦言擔憂兩岸敵意螺旋升高；外傳邱國正因不符合美方對兩岸戰爭的思維520後不留任，邱國正說，「我不符合的很多，也不符合你們的期望。」

媒體問國軍增加實彈發擊的發數和頻率，是否為因應兩岸緊張情勢？邱國正表示，戰訓是國軍本務工作，以往每年集中在某個時間是因為考量不要擾民、將空域管制管的影響降到最低。

邱國正說，彈藥有很多場地可以用，跟平常訓練結合在一起，並非擴及，這些場地是原本就有的，只是在考量不擾民、空域管制影響等因素下，沒有普遍使用。現在因為敵情變化、強化訓練等因素，因此頻次多，但不會溢出範圍，年度要打多少彈藥都有規範，只是平均分配到平常去執行。

是否擔憂兩岸敵意螺旋升高？邱國正坦言「我怎麼不擔憂咧，這麼多年來，擔憂就是這個啊」所以期望能避免戰爭，因此從未挑起或挑釁，不過如何用平和的方式來處理，不光是軍方做決定，還涉及政治和外交，軍事是政治的延長，政治還有很多作為，軍事不宜貿然躁進。

金廈海域翻船事件風波未歇，國防部是否公布雷達航跡圖？邱國正重申，海巡署處理中，都就事情發生和處理都做了表達，軍方不會介入，讓事情平和落幕。